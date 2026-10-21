22 de octubre de 2026 Inicio
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Corrientes: hallaron pertenencias de la docente desaparecida en la casa de una de las detenidas

La Policía allanó la vivienda de Rosa Leguizamón, una vecina de la escuela que fue arrestada por presunto encubrimiento. Allí encontraron una campera y una ojota que, según los investigadores, pertenecerían a Nanci Godoy.

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Godoy fue vista por última vez el martes 6 de octubre en la localidad de Esquina. 

Godoy fue vista por última vez el martes 6 de octubre en la localidad de Esquina. 

La Policía de Corrientes allanó este miércoles la casa de Rosa Leguizamón, una de las dos personas detenidas en el marco de la causa por la desaparición de Nanci Godoy, y secuestró prendas de vestir que pertenecerían a la docente, quien fue vista por última vez el martes 6 de octubre en la localidad de Esquina.

La causa por la desaparición de la maestra rural el pasado 7 de octubre ya tiene cinco detenidos.
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El operativo se realizó en Sauce y, según informó la agencia Noticias Argentinas, se hallaron "elementos que pertenecerían a la docente y que eran buscados desde el inicio de la investigación". Se trata de una campera y una ojota que serán incorporadas a la causa y sometidas a pericias; además, se espera que sean identificadas por familiares de Godoy.

Leguizamón es vecina de la Escuela Rural N°626 del paraje El Malezal y fue quien alertó a la familia de la maestra sobre su desaparición. Sin embargo, en las últimas horas fue detenida junto a su pareja, Nahuel Rojas, por presuntas contradicciones detectadas durante la pesquisa y otros elementos que la Justicia busca esclarecer.

Nanci Godoy trabajaba en la Escuela Rural N&deg;626 del paraje El Malezal.

Nanci Godoy trabajaba en la Escuela Rural N°626 del paraje El Malezal.

La Policía también inició un operativo de rastrillaje en el arroyo Sarandí, en la localidad de Esquina, junto a la Sección Drones y lanchas policiales, para revisar el curso de agua y sus inmediaciones.

Quién es Rosa Leguizamón, detenida por la desaparición de la docente en Corrientes

Leguizamón es una puestera de la zona que le facilitaba un caballo a la docente y solía acompañarla hasta la escuela rural donde trabajaba. En este sentido, se trataría de la última persona que la vio. Además fue quien, por orden de la nuera de Godoy, filmó a su pareja mientras intentaba ingresar a la casa de la docente para lograr determinar si estaba dentro de la casa.

Esas filmaciones muestran cómo rompen una ventana de madera con un machete y logran ingresar, mostrando que la vivienda estaba cerrada con las pertenencias de la mujer, vista por última vez el martes 6 de octubre.

Se conoció la carta escrita a mano de la docente desaparecida en Corrientes: "Totalmente abandonada"

A 16 días de la desaparición de la docente de Corrientes, Nanci Godoy, se hizo pública una carta escrita a mano donde habla de las condiciones en las que encontró la escuela a la que llegó hace casi dos meses. Según lo plasmado en una hoja blanca, se ocupó de limpiar y dejar en óptimas condiciones el edificio para que los alumnos pudieran asistir a clases.

En el escrito, que tiene fecha del 15 de agosto, la docente de 52 años relató el estado de abandono de la Escuela Rural N° 626, ubicada en el paraje El Malezal: denunció que el establecimiento estaba "totalmente abandonado", sucio y con "insectos de todo tipo".

La carta escrita por Nanci Godoy e incorporada a la causa.

La carta escrita por Nanci Godoy e incorporada a la causa.

Además, describió que los inodoros estaban llenos de tierra y que una madre de dos alumnos la ayudó con las tareas de limpieza, que le demandaron dos días para dejar el lugar "más o menos habitable". También denotó sobre la falta de agua potable, una de las dificultades que enfrentaba en el establecimiento.

Por otra parte, mencionó a Rosa Leguizamón, la mujer arrestada en las últimas horas por presunto encubrimiento, explicando que debió alojarse en su casa por varios días en sugerencia de la dueña de la estancia, Lourdes, y que es, a su vez, la hermana de Leguizamón.

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