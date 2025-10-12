Cierre de las autopistas porteñas este domingo: cuándo se podrá volver a circular

Este fin domingo 12 de octubre se celebra la tercera edición del Gran Fondo Argentina en la Ciudad de Buenos Aires, un gran evento de ciclismo que comenzó el viernes con exposiciones y tiene su plato fuerte desde las 6 con una carrera, lo que implica varios cortes en el tránsito habitual porteño.
Los competidores largaron a las 6 de la mañana desde avenida Calabria y Rosario Vera Peñaloza, en Puerto Madero, con un circuito que se extiende mayormente por las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, el Paseo del Bajo y el eje Autopista Illia-Cantilo-Lugones.
La carrera está pensada para todas las edades y tiene dos opciones de recorrido: una de 124 kilómetros para mayores de 17 años y otra de 60 kilómetros para los ciclistas desde 16 años.
La competencia, organizada por la Asociación Civil Gran Fondo, tiene el apoyo del Gobierno de la Ciudad, y busca promover el uso de la bicicleta como medio de transporte saludable, seguro y sustentable.
Gran Fondo Argentina 2025: horarios de cierre de las autopistas
- Avenida Cantilo: 4.30 a 12 (dirección al norte).
- Avenida Lugones: 4.30 a 12 (dirección al sur).
- Autopista Illia: 4.30 a 12 (dirección al norte y sur).
- Autopista 25 de Mayo: 4.30 a 12 (dirección al oeste y dirección al centro).
- Paseo del Bajo: 4.30 a 12 (dirección al norte y dirección al centro).
- Autopista Perito Moreno: 4.30 a 12 (dirección al oeste y dirección al centro).
- Autopista 9 de Julio Sur: 4.30 a 12 (dirección a Barracas y dirección al centro).
Gran Fondo Argentina 2025: circuito de la carrera
El circuito de la carrera comprende las siguientes arterias:
- Paseo del Bajo (ambos sentidos);
- Autopista Illia (ambos sentidos);
- Avenida Cantilo hasta la salida del Puente Labruna;
- Avenida Lugones, desde el ingreso por avenida Udaondo hasta el empalme con autopista Illia;
- Autopista Perito Moreno (ambos sentidos);
- Autopista 25 de Mayo (ambos sentidos).
Para la carrera de 124 kilómetros, se adiciona el tramo de avenida 9 de Julio Sur en ambos sentidos hasta la salida en calle Juárez.
