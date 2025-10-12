Cierre de las autopistas porteñas este domingo: cuándo se podrá volver a circular La realización de la tercera edición de la carrera de ciclismo Gran Fondo Argentina en la Ciudad de Buenos Aires implica la clausura al tránsito de las principales trazas durante parte de la jornada. Qué zonas evitar. Por







La realización de la carrera Gran Fondo Argentina implica el cierre de varias autopistas en la Ciudad de Buenos Aires. Gran Fondo Argentina

Este fin domingo 12 de octubre se celebra la tercera edición del Gran Fondo Argentina en la Ciudad de Buenos Aires, un gran evento de ciclismo que comenzó el viernes con exposiciones y tiene su plato fuerte desde las 6 con una carrera, lo que implica varios cortes en el tránsito habitual porteño.

Los competidores largaron a las 6 de la mañana desde avenida Calabria y Rosario Vera Peñaloza, en Puerto Madero, con un circuito que se extiende mayormente por las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, el Paseo del Bajo y el eje Autopista Illia-Cantilo-Lugones.

La carrera está pensada para todas las edades y tiene dos opciones de recorrido: una de 124 kilómetros para mayores de 17 años y otra de 60 kilómetros para los ciclistas desde 16 años.

La competencia, organizada por la Asociación Civil Gran Fondo, tiene el apoyo del Gobierno de la Ciudad, y busca promover el uso de la bicicleta como medio de transporte saludable, seguro y sustentable.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AUSA/status/1977107006587834544&partner=&hide_thread=false CIERRES POR CARRERA GRAN FONDO ARGENTINA



Este domingo 12/10 de 04.30 hs a 13.00 hs se realizará el cierre de las siguientes autopistas de la Ciudad — ausa (@AUSA) October 11, 2025