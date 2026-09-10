"Ellos creen que son una carga": el desgarrador testimonio de la mamá de Camila y la importancia de hablar a tiempo de salud mental

En el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, Andrea Morón repasó la historia de su hija y su familia, advirtió sobre las señales de alerta ignoradas y pidió romper el silencio para salvar vidas.

A los 16 años, Camila empezó a experimentar cambios severos en su conducta , pero su entorno lo relacionó con las situaciones de inestabilidad propias de la adolescencia; sin embargo, pronto se transformó en un diagnóstico de depresión y ansiedad . Su mamá, Andrea Morón, relató a C5N que el proceso de acompañarla estuvo plagado de falta de información y la dificultad para interpretar qué era lo que pasaba por la cabeza de su hija antes de que se quitara la vida en 2023.

"No me daba cuenta de que estaba atravesando otras situaciones, pensaba que era por sus 16 años. Pero a los 16 tuvo su primer intento de suicidio. Me decía que la sobreprotegía y era cierto: no tenía ninguna herramienta. Recién después de su muerte obtuve las respuestas. Ahora sé que ellos creen que son una carga. 'Ya vas a ver que esto se va a terminar en algún momento', me decía siempre". "No me daba cuenta de que estaba atravesando otras situaciones, pensaba que era por sus 16 años. Pero a los 16 tuvo su primer intento de suicidio. Me decía que la sobreprotegía y era cierto: no tenía ninguna herramienta. Recién después de su muerte obtuve las respuestas. Ahora sé que ellos creen que son una carga. 'Ya vas a ver que esto se va a terminar en algún momento', me decía siempre."

A lo largo de los años, el cuadro se volvió más complejo, con episodios de autoexigencia, sobrecarga laboral —trabajaba jornadas exhaustivas como especialista en pestañas para "frenar su mente"—, e intentos de autolesión . La llegada de su hijo, Juani, le devolvió la ilusión por un tiempo, pero la falta de contención profesional integral y la dificultad para acceder a diagnósticos precisos en la adolescencia derivaron en un desenlace fatal a sus 20 años .

Cada 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, una jornada clave para crear conciencia sobre una problemática que se puede prevenir si se detecta y aborda a tiempo.

El caso de Camila no es aislado y marca una problemática en aumento a nivel nacional. Según los últimos registros del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), las muertes por suicidio mostraron un abrumador incremento del 22,6%, posicionando a adolescentes y jóvenes de entre 15 y 34 años como el grupo más vulnerable, representando el 45% del total de casos.

Ante este escenario, Andrea transformó el dolor de la pérdida en acción a la comunidad. Desde San Pedro impulsa la red de apoyo Estamos Juntos San Pedro y reclamó cambios urgentes en el sistema de salud mental pública: atención en la emergencia, que ante un episodio de crisis acuda un profesional especializado en salud mental desde el "minuto cero", a la par de las ambulancias o la Policía.

Morón denunció que hay una deficiencia en cuanto a la asistencia de salud mental para el entorno que queda tras un suicidio o ante situaciones de vulnerabilidad de otros integrantes del hogar. En la entrevista con C5N, la madre de Camila llamó a que no se transite este problema en soledad, sino que instó a buscar ayuda inmediata ante las primeras señales.

"Cuando los hijos dan señales hay que hablar, decirles que lo que necesitan es atención. Hay que ir a un terapeuta porque la depresión es tratable. Si se niegan a un tratamiento, hay que recurrir al entorno, a los amigos. Se niegan, pero hay que afrontarlo. Solos no podemos", sostuvo. "Cuando los hijos dan señales hay que hablar, decirles que lo que necesitan es atención. Hay que ir a un terapeuta porque la depresión es tratable. Si se niegan a un tratamiento, hay que recurrir al entorno, a los amigos. Se niegan, pero hay que afrontarlo. Solos no podemos", Andrea Morón.

A pesar del dolor y de los momentos difíciles, Andrea elige sostener la memoria de su hija desde el amor, la alegría y los sueños que tenía. Hoy esa vitalidad está en los ojos de su nieto, Juan Ignacio, y en cada acción que ayuda a otra familia a no afrontar estos episodios de salud mental solos.

"Era una chica con mucho andar, mucho movimiento, muy risueña... Mi 'loca Cami', como la recordamos por ahí. Ella dejó cositas que nos marcaron para siempre y hoy, cada vez que vemos a su hijo Juani atajando en la cancha, sabemos que estamos haciendo exactamente lo que ella quería", recordó la madre de Camila. "Era una chica con mucho andar, mucho movimiento, muy risueña... Mi 'loca Cami', como la recordamos por ahí. Ella dejó cositas que nos marcaron para siempre y hoy, cada vez que vemos a su hijo Juani atajando en la cancha, sabemos que estamos haciendo exactamente lo que ella quería", recordó la madre de Camila.

El origen del 10 de septiembre: por qué se conmemora en esta fecha

El Día Mundial para la Prevención del Suicidio fue establecido el 10 de septiembre de 2003 por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio (IASP) junto a la Organización Mundial de la Salud (OMS). El objetivo de esta jornada no es solo recordar a quienes perdieron la vida, sino enviar un mensaje claro a la sociedad: el suicidio se puede prevenir.

La fecha busca derribar el tabú y el estigma social que históricamente han rodeado a la salud mental, promoviendo la capacitación comunitaria, la detección temprana de señales de alerta y la exigencia de políticas públicas eficaces. Romper el silencio y hablar del tema con responsabilidad es el primer paso para ofrecer una red de apoyo a quienes atraviesan un momento de crisis.