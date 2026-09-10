Conmoción en las redes: murió una influencer de 24 años conocida por comer cantidades extremas de comida Su muerte suma un nombre más a una lista de creadores de contenido que pagaron con su salud el costo de un formato que busca visualizaciones con prácticas alimentarias de alto riesgo. Agregar C5N en









Sus padres comunicaron el fallecimiento a través de redes sociales. Redes sociales

La creadora de contenido china Chen Ziyi, conocida en redes como Ganfan Yingying, murió el 17 de agosto a los 24 años. Sus padres comunicaron el fallecimiento a través de redes sociales en las últimas horas, sin especificar la causa oficial del deceso. Medios locales vincularon su muerte con las prácticas asociadas al tipo de contenido que producía, aunque no existe una confirmación oficial al respecto.

Tres días antes de morir, la influencer publicó un video desde una cama de hospital donde explicó que había sido internada por hipopotasemia, una caída severa en los niveles de potasio en sangre. Su concentración había descendido hasta los 2,3 milimoles por litro, por debajo del umbral de 3,5 mmol/L que ya se considera bajo. En ese mismo video dejó un mensaje que adquirió un peso especial luego de conocerse su muerte: "Aunque ganar dinero es importante, la salud siempre debe ser lo primero", señaló, según recogió el Global Times.

El caso generó un debate amplio en China sobre los riesgos del mukbang, el formato en el que los creadores comen grandes cantidades de comida frente a la cámara mientras interactúan con su audiencia. Según informes locales, Yingying habría reconocido en distintas oportunidades que se provocaba el vómito y abusaba de laxantes después de algunas grabaciones, y habría sufrido episodios previos de niveles bajos de potasio que requirieron atención médica. Sus cuentas fueron eliminadas de las plataformas el 7 de septiembre, días después de que trascendiera la noticia de su muerte.

Redes sociales Quién era Yingying Chen Ziyi nació en 2002 en Liaocheng, provincia de Shandong, China, y desarrolló su actividad principalmente en la plataforma local de videos cortos Kuaishou bajo el nombre Ganfan Yingying. Con el tiempo construyó una comunidad de aproximadamente 1,2 millones de seguidores, atraídos por su contenido centrado en el mukbang, videos en los que consumía grandes cantidades de alimentos, desde mariscos hasta huevos de pato en conserva, en una sola sesión.

Redes sociales Además de estas acciones, la creadora mantenía horarios irregulares y pasaba noches sin dormir durante períodos prolongados. Médicos consultados por medios chinos explicaron que los atracones en sí mismos no causan directamente una pérdida grave de potasio, sino que el problema principal se encuentra en dos prácticas comunes en la industria, estos son la inducción del vómito y el uso de laxantes. Las concentraciones de potasio son mucho mayores en los fluidos gástricos e intestinales que en la sangre, por lo que los vómitos o la diarrea repetidos pueden provocar una pérdida importante y progresiva de ese mineral.

El caso de Yingying no es el primero en encender alarmas sobre los riesgos del formato. En julio de 2024, Pan Xiaoting, también de 24 años, murió durante una transmisión en vivo tras un maratón de comida de aproximadamente diez horas. En 2022, el creador Wenwei Ge murió por fallo multiorgánico luego de mantener durante un período largo una alimentación extremadamente rica en grasas. Y en 2021, Paopaolong, un creador chino de 29 años, también falleció en circunstancias vinculadas por distintos informes a sus contenidos de ingesta excesiva.