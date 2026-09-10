A ellos tampoco les alcanza: sirenazo de bomberos voluntarios en todo el país Más de 1.000 cuarteles reclaman la retención de casi $60 mil millones al Gobierno. El fondo incluye compensaciones por operativos en rutas concesionadas y la aplicación de beneficios impositivos. Por Agregar C5N en









Más de 1000 cuarteles en todo el país reclaman por los fondos retenidos.

En medio de un contexto de crisis y endeudamiento, más de 1000 cuarteles de bomberos voluntarios de todo el país realizaron un sirenazo para reclamar la retención de un fondo de casi $60mil millones al Gobierno.

La convocatoria fue realizada por el Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios y las 29 federaciones provinciales, en el marco de la Ley Nacional 25.054.

Las entidades denunciaron que estos recursos cuentan con una afectación específica fijada por ley, por lo que remarcaron que no se trata de un subsidio extraordinario ni de una ayuda discrecional por parte del Estado.

A la mora en las transferencias de estos fondos se suman otros pedidos concretos por parte del sector, entre los que se destacan una compensación económica por las intervenciones que realizan en rutas concesionadas, la aplicación integral de la Ley de Fortalecimiento 27.629, que incluye el reintegro del IVA en la compra de bienes y equipamiento, y la implementación de mecanismos que permitan agilizar los pagos al exterior para la adquisición de vehículos de emergencia usados.