9 de septiembre de 2026 Inicio
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Más de 1.000 investigadores marchan en reclamo por las altas en Conicet: esperan desde hace tres años

Los científicos reclaman por la efectivización inmediata de todos los cargos concursados a ingreso CIC 2022. Además de las 400 altas presupuestadas para ingresos CIC y CPA, que esperan para 2026, todavía no tienen noticias. "Basta de vaciar el Conicet", sentenciaron.

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A partir de las 11 en el Polo Científico. 

A partir de las 11 en el Polo Científico. 

Redes Investigadorxs Ingresantes CONICET

Más de 1.000 investigadores marcha en reclamo por las altas de ingreso en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) a partir de las 11 en el Polo Científico, en Palermo. También se moviliza en otras partes del país como Mar del Plata, Bahía Blanca, Puerto Madryn, y Comodoro Rivadavia, entre otros, hace tres años el Gobierno de Javier Milei paralizó los ingresos y todavía no obtuvieron respuesta.

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Según explicaron en un comuniado en septiembre de 2023, al menos 850 personas de todo el país recibieron la notificación de que habían sido seleccionadas para ingresar como investigadoras CONICET, junto a esto otros 100 investigadores que ese mismo año ganaron el concurso para el cargo de personal de apoyo a la investigación.

"Directamente afectado por las políticas de recorte y debilitamiento del sistema científico-tecnológico anunciadas y llevadas adelante por el gobierno de Javier Milei y ejecutadas en CONICET por su presidente, Daniel Salamone", sentenciaron.

Por ende desde el Colectivo de Ingresantes a CONICET, grupo autoconvocado de afectados provenientes de más de 70 localidades en 22 provincias del país, se moviliza y exige reuniones con los directivos, movilizaciones y recursos administrativos, la totalidad de las altas pendientes de investigadores y personal de apoyo a la investigación.

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