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Murió un popular actor y creador de contenido: el mensaje que dejó en redes

La triste noticia fue confirmada por los amigos en redes sociales. Muchos de sus seguidores lo despidieron en la última publicación que hizo en Instagram.

Tenía 31 años y la Policía investiga si se trató de un suicidio. 
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En las últimas horas se confirmó la muerte del actor de cine para adultos Lucas Drake, conocido como LuLu LoveBottom en redes sociales. La triste noticia fue confirmada por una de sus mejores amigos en los comentarios de la inquietante última publicación que hizo en Instagram.

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Mensaje compartido por Lulu LoveBottom en Instagram.

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Una de sus mejores amigas compartió información ante los comentarios de preocupación que surgieron de los seguidores que leyeron el posteo de Lucas que compartió horas antes: "Los amo y les pido perdón por no poder llegar hasta el final. Adiós por siempre, los amo, Lulu".

"Hola a todos: aquí habla el mejor amigo de Lulu. Sus compañeros de piso derribaron la puerta y llamaron a los servicios de emergencia, pero lamentablemente ya era demasiado tarde para reanimarlo. Lulu ha fallecido, y siento muchísimo la pérdida para todos aquellos que lo conocían", escribió.

Según informó la Departamento de Policía de Los Ángeles para People, asistieron a una llamada al 911 para "investigar una muerte" y "elaboraron un informe sobre el fallecimiento". Sin embargo, hasta el momento no confirmaron la causa de muerte como un suicidio.

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