13 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

Quién es Stefano Margaritora, el cirujano que operará al papa León XIV

Especialista en cirugía torácica y técnicas mínimamente invasivas, está al frente del área de Cirugía Torácica del Policlínico Gemelli de Roma. Cuenta con una extensa trayectoria académica y más de 400 publicaciones científicas.

Por
Cuenta con una extensa trayectoria académica y más de 400 publicaciones científicas.

Cuenta con una extensa trayectoria académica y más de 400 publicaciones científicas.

Stefano Margaritora es el médico que encabezará el equipo encargado de operar al papa León XIV, quien ingresó este martes al Policlínico Gemelli de Roma para someterse a una intervención por un nódulo pulmonar detectado durante estudios médicos. El cirujano tiene una extensa trayectoria en el ámbito sanitario y académico italiano y es especialista en cirugía torácica, con experiencia en procedimientos mínimamente invasivos y técnicas asistidas por sistemas robóticos.

Tras tres horas en el quirófano, el Santo Padre superó una cirugía de pulmón planificada.
Te puede interesar:

El Vaticano confirmó que al papa León XIV le extirparon un tumor canceroso del pulmón

Margaritora dirige la Unidad Operativa Compleja de Cirugía Torácica de la Fundación Policlínico Universitario Agostino Gemelli, uno de los centros médicos de referencia de Italia. Además, se desempeña como profesor titular de esa especialidad y dirige la escuela de posgrado en Cirugía Torácica de la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad Católica del Sagrado Corazón.

Su trabajo se concentra en el diagnóstico y el tratamiento quirúrgico de enfermedades que afectan los pulmones, el esófago y otras estructuras del tórax. También cuenta con experiencia en el abordaje de nódulos pulmonares y en la detección temprana del cáncer de pulmón.

Uno de sus principales campos de especialización es la cirugía torácica videoasistida, conocida como VATS. Esta técnica permite realizar intervenciones mediante pequeñas incisiones y el uso de instrumentos equipados con cámaras, lo que reduce el traumatismo quirúrgico en comparación con los procedimientos tradicionales. El equipo que dirige también aplica técnicas de acceso único y procedimientos robóticos.

A su trayectoria clínica se suma una importante producción académica: Margaritora cuenta con más de 400 publicaciones en revistas científicas internacionales y participa en organizaciones profesionales de cirugía torácica de Italia, Europa y Estados Unidos.

Cómo será la intervención al papa León XIV

La intervención al pontífice se realizará para tratar un nódulo pulmonar localizado, identificado durante controles médicos recientes. Según informó el Vaticano, la operación estará a cargo del equipo de cirugía torácica liderado por Margaritora y se prevé que León XIV permanezca internado alrededor de una semana.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El papa León XIV fue intervenido quirúrgicamente.

El Vaticano difundió el primer parte médico de León XIV tras ser operado: "Concluyó con éxito"

play

El papa León XIV fue operado de un nódulo pulmonar en Roma y comenzará su recuperación

La audiencia entre el Papa León XIV y el arzobispo de San Juan duró media hora, aproximadamente.

"Nos vemos en Argentina", el mensaje del papa León XIV al arzobispo de San Juan previo a su operación

Fitz Maurice aseguró que viajar en avión después de una intervención de este tipo requiere una evaluación particular.

La salud de León XIV: la importancia de los controles de rutina y los desafíos de una cirugía de tórax

León XIV tiene programado su arribo al país el próximo 8 de noviembre.

Milei abrió la posibilidad de mover la visita de León XIV: "Estamos disponibles a hacer los ajustes necesarios"

El papa León XIV afronta una larga gira por Sudamérica el próximo mes.

El papa León XIV será operado este martes en una clínica de Roma: hasta cuándo quedará internado

Rating Cero

Julieta Prandi leyó en vivo una anecdota que hoy cobra otro sentido. ¿Era una indirecta?

La sugestiva frase de Julieta Prandi antes de anunciar su separación de Emanuel Ortega

Antonela Roccuzzo ofrece prendas exclusivas.

Antonela Roccuzzo vende su ropa usada: cuánto salen las prendas

Volvió a conocerse una destacada e intrigante historia de las protagonistas en cuestión.

Salió a la luz el pedido que le había hecho Romina Yan a Cris Morena sobre sus hijos

Los comienzos de la pareja recientemente separada.

Cómo nació el amor entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega, recientemente separados a un mes de su boda

Denis Dumas y sus declaraciones durante la emisión de LAM generaron repudio en las redes.

Denise Dumas generó repudio en las redes por una desafortunada frase en pleno escándalo en la familia Yankelevich

Wanda Nara intervino con la Policía tras encontrar a su hija con la niñera denunciada.

Icardi y la China Suárez viajaron de urgencia y Wanda fue a buscar a su hija con la Policía

últimas noticias

Tras tres horas en el quirófano, el Santo Padre superó una cirugía de pulmón planificada.

El Vaticano confirmó que al papa León XIV le extirparon un tumor canceroso del pulmón

Hace 5 minutos
Diego Masaragian es el nuevo secretario de Salud.

El Gobierno designó a Diego Masaragian como secretario de Discapacidad tras el accidente de Pablo Di Liscia

Hace 19 minutos
Una camioneta siendo arrastrada por el agua en la ruta 5.

Tormentas en Vaca Muerta: el agua arrastró camionetas petroleras y la Ruta 5 quedó intransitable

Hace 22 minutos
Ravier: La gente va a ir sintiendo la estabilización en su bolsillo en los próximos meses

Ravier: "La gente va a ir sintiendo la estabilización en su bolsillo en los próximos meses"

Hace 22 minutos
Julieta Prandi leyó en vivo una anecdota que hoy cobra otro sentido. ¿Era una indirecta?

La sugestiva frase de Julieta Prandi antes de anunciar su separación de Emanuel Ortega

Hace 26 minutos