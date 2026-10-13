Quién es Stefano Margaritora, el cirujano que operará al papa León XIV Especialista en cirugía torácica y técnicas mínimamente invasivas, está al frente del área de Cirugía Torácica del Policlínico Gemelli de Roma. Cuenta con una extensa trayectoria académica y más de 400 publicaciones científicas. Por Agregar C5N en









Cuenta con una extensa trayectoria académica y más de 400 publicaciones científicas.

Stefano Margaritora es el médico que encabezará el equipo encargado de operar al papa León XIV, quien ingresó este martes al Policlínico Gemelli de Roma para someterse a una intervención por un nódulo pulmonar detectado durante estudios médicos. El cirujano tiene una extensa trayectoria en el ámbito sanitario y académico italiano y es especialista en cirugía torácica, con experiencia en procedimientos mínimamente invasivos y técnicas asistidas por sistemas robóticos.

Margaritora dirige la Unidad Operativa Compleja de Cirugía Torácica de la Fundación Policlínico Universitario Agostino Gemelli, uno de los centros médicos de referencia de Italia. Además, se desempeña como profesor titular de esa especialidad y dirige la escuela de posgrado en Cirugía Torácica de la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad Católica del Sagrado Corazón.

Su trabajo se concentra en el diagnóstico y el tratamiento quirúrgico de enfermedades que afectan los pulmones, el esófago y otras estructuras del tórax. También cuenta con experiencia en el abordaje de nódulos pulmonares y en la detección temprana del cáncer de pulmón.

AHORA | C5N desde el Policlínico Gemelli en Roma donde operarán al Papa León XIV.



En vivo en https://t.co/nf4ZfJsMc2 pic.twitter.com/pOodlWipxe — C5N (@C5N) October 13, 2026 Uno de sus principales campos de especialización es la cirugía torácica videoasistida, conocida como VATS. Esta técnica permite realizar intervenciones mediante pequeñas incisiones y el uso de instrumentos equipados con cámaras, lo que reduce el traumatismo quirúrgico en comparación con los procedimientos tradicionales. El equipo que dirige también aplica técnicas de acceso único y procedimientos robóticos.

A su trayectoria clínica se suma una importante producción académica: Margaritora cuenta con más de 400 publicaciones en revistas científicas internacionales y participa en organizaciones profesionales de cirugía torácica de Italia, Europa y Estados Unidos.

Cómo será la intervención al papa León XIV La intervención al pontífice se realizará para tratar un nódulo pulmonar localizado, identificado durante controles médicos recientes. Según informó el Vaticano, la operación estará a cargo del equipo de cirugía torácica liderado por Margaritora y se prevé que León XIV permanezca internado alrededor de una semana.