El Vaticano confirmó la beatificación del argentino Enrique Shaw

El Papa León XIV firmó este jueves el decreto que habilita la decisión sobre el empresario y laico, luego de que aprobar un milagro atribuido a su intercesión. Será el primero de origen nacional en convertirse en santo.

Enrique Shaw será el primer empresario argentino en convertirse en santo.

Enrique Shaw será el primer empresario argentino en convertirse en santo.

El papa León XIV firmó este jueves la beatificación del empresario argentino Enrique Ernesto Shaw, que va camino a convertirse en el primer santo laico nacional. La resolución incluyó también el reconocimiento de once mártires asesinados durante la Guerra Civil española.

La información del Vaticano señala que el Pontífice avaló el decreto que reconoce el milagro atribuido a la intercesión del Venerable Siervo de Dios Enrique Ernesto Shaw, paso decisivo que abrió formalmente el proceso hacia su beatificación.

El comunicado oficial sostuvo que los once mártires murieron “por odio a la fe” y que la documentación reunida acreditó su disposición a entregar la vida sin renunciar a sus convicciones. La Santa Sede remarcó que, al no ocultarse y permanecer junto a sus familias pese al peligro, su fama de martirio se difundió rápidamente y se sostuvo a lo largo del tiempo.

Además, el Vaticano reconoció las virtudes heroicas de tres personas, que desde ahora recibieron el título de venerables: fray Berardo Atonna, sor Domenica Caterina dello Spirito Santo, ambos italianos, y el sacerdote indio Joseph Panjikaran, fundador de la Congregación de las Hermanas Médicas de San José.

Enrique Shaw
Enrique Shaw revolucionó la forma en la que los dirigentes empresariales trataron a los trabajadores

Enrique Shaw revolucionó la forma en la que los dirigentes empresariales trataron a los trabajadores

En este marco, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) y la Acción Católica Argentina (ACA), manifestaron su alegría por el avance del proceso de beatificación. Publicaron un comunicado en conjunto expresaron su “inmensa alegría” por lo sucedido.

Por su parte, la presidenta de ACDE, Silvia Bulla, afirmó que “la beatificación de Enrique Shaw le brindará al mundo el primer empresario reconocido como ejemplo de santidad” y sostuvo que su figura representa “una invitación urgente a humanizar la economía, trabajar por el bien común y dignificar el trabajo”.

Mientras que la titular de ACA, Claudia Inzaurraga, destacó que Shaw participó activamente en la Acción Católica y vivió su fe “con valentía”, construyendo comunidad en su entorno laboral y social. Señaló además que su vida continúa inspirando a ser “sal y luz” en la vida cotidiana.

