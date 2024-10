"El tour de las sobras": colectivos llevan gente a buscar comida en la basura del Mercado Central

Sin embargo, rápidamente descubrió que "no se compraba más barato, sino que la gente iba a sacar la comida de la basura", por lo que decidió reconvertir esos viajes e invitar a la gente a ir para revisar los contenedores. "Intentamos como club dar una mano en lo que se pueda, hay mucha gente de comedores", explicó.

A bordo del micro escolar repleto, varios integrantes del tour contaron su experiencia. "Gracias a eso podemos juntar verduritas, que están buenas, vamos con nuestro cuchillito, nuestro repasador. Los muchachos que trabajan ahí nos ayudan, nos traen algo mejorcito en un cajón y nos repartimos entre todas, porque todas necesitamos. Con lo que juntamos hacemos buñuelitos, sopita", contó una de las mujeres, que son mayoría en estos recorridos.

Mercado central Las ventas del Mercado Central cayeron un 30% en los últimos meses. Redes sociales

"Tengo 59 años, vivo sola, me enfermé, tengo diabetes, me dejaron sin trabajo después de 20 años. Voy a los comedores y merenderos, gracias a ellos como y reparto entre mis vecinos, tengo amistades nuevas. Esperemos que esto cambie para bien", añadió.

Otra de las pasajeras refirió que se unió "porque ya tengo 61 años y me cuesta mucho por la salud, estoy trabajando por hora pero no alcanza la plata". "Es terrible, no se puede vivir así, la gente de clase media o muy pobre no llega a fin de mes", lamentó.

"Está muy difícil hoy comprar, si comprás fruta no comprás carne, hay que elegir porque no te alcanza. No estamos llegando con las cosas básicas de alimentos que son necesarias para la salud y el crecimiento sano de nuestros hijos, eso sale de la alimentación de casa. El país está muy mal, dijeron que iban a ir contra todos los que tenían y los que menos tenemos somos los que estamos pagando los platos rotos hoy", señaló otra.

En el Mercado Central cuentan con un sistema para que lo que vaya sobrando de cada nave se lleve a comedores comunitarios. Sin embargo, el lugar no es ajeno a la realidad del país y experimentó una caída del 30% en las ventas en los últimos meses, por lo que el excedente es mayor.

"Es tristísimo, doloroso, pero es lo que estamos viviendo", planteó con gran pena Héctor, ante la imagen de las familias revisando los contenedores y separando la verdura utilizable de la que terminará como desperdicio, mientras cada vez más chicos sufren hambre en la Argentina.

El esfuerzo de un club por su comunidad: "Los chicos a veces no comen a la noche, no desayunan"

Héctor Silva habló con Gustavo Sylvestre en Minuto Uno, donde detalló que "nos encontramos con que la gente iba a sacar de la basura, cada vez más gente, ya no entraba en el micro". "En el club estamos haciendo un trabajo muy grande, contenemos a chicos de la drogadicción, hacemos muchas cosas por la comunidad", explicó.

"Necesitamos nuestra cancha para poder seguir haciendo cosas por la gente, tenemos demasiadas criaturas en la calle, somos 300. Somos un club de barrio, lo hacemos por la gente", relató.

El dirigente contó apesadumbrado que "los chicos a veces no comen a la noche, no desayunan; con este gobierno todo se hizo más profundo".

Desde el club compartieron un alias para recibir ayuda: "mis4varones....", a nombre de Sofía Espínola.