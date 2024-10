Motosierra al consumo: los argentinos recortaron en comidas, salidas y ropa por la crisis.

Las respuestas reflejaron que un gran porcentaje prescindió de algunos "gustos" como salir a comer afuera, disfrutar de algún espectáculo cultural, comprar ropa y calzado nuevo o realizar algún viaje, sea una escapada o un plan de vacaciones.

"El 65% coincidió en que lo más recortó fue la cena afuera de casa", explicó la periodista Rosalía Costantino en De Una al presentar los resultados de la encuesta. Entonces, para citar un ejemplo, detalló: "Solo un asado sale 30 mil pesos por persona, sumale la bebida, el postre o una entrada. Es un montón".

En segundo lugar, otro de los tachados del presupuesto es el entretenimiento: "El 60% recortó la salida al cine, teatro o actividades de espectáculos. La entrada al teatro comercial sale entre 20 y 25 mil pesos por persona. El cine, de 7 mil para arriba".

Otro aspecto donde los argentinos recortaron es en ropa y calzado: un 58% indicó que debió reducir la compra de indumentaria nueva. Esto se suma al hecho de que, en septiembre y de acuerdo al dato del INDEC, las prendas de vestir y calzado ocuparon, con un 6,0%, el segundo lugar de los rubros que más aumentaron y esto se tradujo también en "una brutal caída de la venta", agregó la periodista.

Shopping compras actividad comercial regalos ventas Télam

Incluso, este punto también explica el porqué del crecimiento de las ferias de ropa usada y la mayor demanda de talleres de arreglo de zapatos, zapatillas y ropa.

"Con un 57%, otra de las cosas que dejaron de hacer los argentinos es viajar. El verano pasado, de diciembre a febrero, hubo un derrumbe en el turismo con una ocupación del 50%", indicó.

Más atrás quedaron otros gastos que se eliminaron del día a día: un 44% dejó de tomar viajes de aplicaciones y taxis; el 43% se restringió ir a cafeterías; un 38% disminuyó la compra de carne; el 34% canceló plataformas de streaming y un 21% reveló que abandonó tratamientos médicos o dejó de comprar medicamentos.

Canasta básica: en septiembre, una familia tipo necesitó $964.620 para no ser pobre

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer la Canasta Básica Total y Alimentaria de septiembre, por lo cual una familia compuesta por una pareja y dos hijos necesitó $964.620 para no ser pobre. Además, el mismo grupo requirió tener ingresos de, al menos, $428.720 para no caer en la indigencia.

El costo de la Canasta Básica Total se incrementó un 2,6% en septiembre con respecto a agosto, mientras que presentó aumento de 202% interanual. De esta manera, acumula una suba del 94,6% en lo que va del 2024.

En tal sentido, la Canasta Básica Alimentaria, que marca el umbral para no caer en la indigencia, creció 1,7% en comparación con el mes anterior, un 189,9% interanual y arrastra un alza del 78,1% en el año.

El organismo que conduce Marco Lavagna detalló que una familia con tres integrantes requirió de $767.950 para no ser pobre y $341.311 para no caer en la indigencia. Además, señaló que un hogar con cinco miembros precisó de $1.014.568 para no estar dentro de la pobreza y $450.919 para no ser indigente.