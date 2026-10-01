1 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

Karina Milei se reunió con empresas francesas que proyectan ampliar inversiones en Argentina

La secretaria general de la Presidencia mantuvo un encuentro con representantes de Eramet y Huttopia, que llevan adelante desarrollos con el litio y emprendimientos hoteleros en el país.

Por
Karina Milei se reunió con representantes de Eramet y Huttopia.

Karina Milei se reunió con representantes de Eramet y Huttopia.

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, se reunió con representantes de las empresas francesas Eramet y Huttopia, que avanzan con nuevos proyectos de inversión y expansión en la Argentina, en el marco del viaje oficial del presidente Javier Milei y su comitiva a París.

Javier Milei se reunió en París con 13 gobernadores que participan de Argentina Week
Te puede interesar:

En busca de inversiones: Milei se reunió en París con los gobernadores que participan de Argentina Week

Durante el encuentro con Eramet, la compañía confirmó su intención de solicitar el ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para llevar adelante la primera expansión de su proyecto de litio Centenario-Ratones, ubicado en la provincia de Salta.

La iniciativa contempla una inversión adicional potencial de alrededor de u$s350 millones, sujeta a la decisión final de inversión, y permitirá incrementar en 11.000 toneladas anuales la capacidad de producción de carbonato de litio, que actualmente alcanza las 24.000 toneladas.

Karina Milei viaj&oacute; a Par&iacute;s junto a la comitiva presidencial.

Karina Milei viajó a París junto a la comitiva presidencial.

Eramet desarrolla actividades vinculadas al litio en la Argentina desde 2011 y realizó una inversión de aproximadamente US$950 millones en la primera planta de extracción directa de litio de Centenario-Ratones. La planta comenzó su puesta en marcha en 2025 y alcanzó en junio de 2026 el 90 por ciento de su capacidad nominal.

Por su parte, en el ámbito del turismo y la hotelería, Huttopia anunció la apertura de su primera operación en la Argentina, Huttopia Mar Azul, que comenzará a funcionar el 4 de diciembre de 2026 para la temporada de verano. El proyecto contempla una inversión de entre 3 y 5 millones de euros y forma parte de un plan de expansión mediante el cual la compañía prevé alcanzar entre cinco y seis sitios en el país hacia 2030.

El emprendimiento estará ubicado sobre la costa atlántica, en una superficie de 55 hectáreas, de las cuales 20 serán acondicionadas, y contará inicialmente con 240 parcelas y 20 alojamientos equipados. La compañía estima que el establecimiento generará entre 15 y 25 empleos directos y más de 70 empleos indirectos.

Además, Huttopia presentó ante los Parques Nacionales argentinos un proyecto para desarrollar y gestionar cuatro campings premium en distintos destinos del país, iniciativa que fue reconocida de interés general esta semana. Los proyectos contemplan oportunidades en los parques nacionales Iguazú, Iberá, Los Glaciares y Los Alerces.

Karina Milei estuvo acompañada del ministro de Economía, Luis Caputo, el embajador argentino en Francia, Ian Sielecki y el titular de la Agencia Argentina para la promoción de inversiones, Diego Sucalesca.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Milei, ante empresarios en París: "Si reelegimos en primera vuelta, van a experimentar un milagro"

Tras encabezar la inauguración de la Argentina Week, se reúne con su par francés.
play

Milei intensifica su agenda en Francia: tras exponer ante inversores, prepara la bilateral con Emmanuel Macron

El exfuncionario pidió levantar el cepo cambiario por completo.

Cavallo advirtió que el déficit cero de Milei puede "agravar la recesión" y pidió flexibilizar la política fiscal

Javier Milei cargó contra Lula da Silva.

A días de las elecciones en Brasil, Milei volvió a tildar de "ladrón" a Lula y apoyó a Flávio Bolsonaro

Javier Milei remoto desde París en el Coloquio de IDEA.
play

Ante empresarios, Milei pidió "paciencia" y prometió más reformas si es reelecto: "No van a reconocer al país"

El sector financiero lideró los retrocesos al registrar caídas de entre 15% y 18% en los ADRs bancarios cotizados en Wall Street en el mes.

Septiembre negro para los activos argentinos: bonos y acciones cayeron, se disparó el riesgo país y crecen las dudas para 2027

Rating Cero

La exangelita cometió un error en pleno vivo.

Yanina Latorre llamó sin querer a Ángel de Brito y se escuchó todo lo que no quería que se supiera

El canal no emitirá un envio que prometía dar que hablar.

Levantaron un programa de El Trece: desconcierto por un ciclo con dos figuras que generaba expectativa

Una figura se fue de Telefe.

Inesperada renuncia: una figura de Telefe se fue del canal en pleno programa

La correntina salió a criticar a la exdiputada.

Una ex Gran Hermano destrozó a otra exparticipante: "Estuvo con mis dos ex"

La noticia fue confirmada por su familia el 26 de septiembre.

Profundo dolor: murió una influencer de 26 años tras dar pelea a una dura enfermedad

Una conductora no soporta a un colega de Telefe.

Sorprendente guerra entre dos figuras de Telefe: "Ya no se lo banca nadie"

últimas noticias

La exangelita cometió un error en pleno vivo.

Yanina Latorre llamó sin querer a Ángel de Brito y se escuchó todo lo que no quería que se supiera

Hace 18 minutos
El canal no emitirá un envio que prometía dar que hablar.

Levantaron un programa de El Trece: desconcierto por un ciclo con dos figuras que generaba expectativa

Hace 29 minutos
Caputo habló ante empresarios en el Argentina Week. 

Caputo, en el Argentina Week de París: "El único riesgo es perderse la oportunidad de invertir"

Hace 48 minutos
Andrea y Malena en la plaza de Mayo.

Violencia de género: 192 víctimas fatales en Argentina en los primeros nueve meses de 2026

Hace 50 minutos
Una figura se fue de Telefe.

Inesperada renuncia: una figura de Telefe se fue del canal en pleno programa

Hace 52 minutos