1 de octubre de 2026 Inicio
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Tras horas de caos, los Bomberos controlaron el incendio en la estación Constitución

Un hombre debió ser hospitalizado por inhalación de humo luego de que las llamas se originaran debajo de una escalera mecánica. El SAME en el lugar, aunque el servicio no fue interrumpido.

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Las escaleras fueron el punto cero del incendio.

Después de horas de tensión por un incendio en la estación Constitución, los Bomberos lograron controlar las llamas. El fuego había obligado a evacuar el sector debido a la intensa concentración de humo.

Andrea y Malena en la plaza de Mayo.
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De acuerdo con las primeras informaciones, el incidente se produjo en la zona del subsuelo del hall principal, un punto neurálgico de combinación diaria entre la línea del tren Roca, el subterráneo y diversas líneas de colectivos en plena hora pico.

Frente al avance del humo, personal de Trenes Argentinos procedió a desalojar el área preventiva para garantizar la seguridad de los usuarios, en momentos en que continuaban arribando formaciones desde la zona sur del conurbano bonaerense con el servicio funcionando con normalidad.

Incendio en Constitución: operativo de emergencia y asistencia médica

En el lugar montaron un amplio dispositivo de respuesta rápida con la intervención de tres dotaciones de Bomberos, tres unidades del SAME y efectivos de la Policía de la Ciudad. Las fuerzas de seguridad establecieron un perímetro en los accesos para facilitar el despliegue del personal de emergencias.

Durante las maniobras de asistencia, los médicos del SAME atendieron a una persona afectada por la inhalación de humo en una de las ambulancias apostadas en las inmediaciones.

Como consecuencia de las tareas de control y ventilación, las autoridades dispusieron el corte parcial del tránsito en uno de los carriles de la avenida Brasil, mientras se investigan los motivos que originaron las llamas en la estructura de la escalera.

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