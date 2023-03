El tenso cruce entre Leonardo Cositorto y Carlos Maslatón.

"Hubo una campaña paga donde difamaron mi nombre, el de la compañía y empezaron a hablar de estafas, de ponzi y de secta", volvió a insistir este domingo el CEO de Zoe.

Cositorto volvió a negar que su empresa haya realizado una estafa piramidal, ya que "prestaban un servicio". "La gente firmaba a tres años. En Argentina en los últimos 36 meses la gente venía cobrando", expresó.

Luego, acusó a Maslatón de tener "una mirada obsoleta" y sostuvo que "el mundo nuevo" y las nuevas tecnologías requieren de una nueva educación y una nueva justicia. "Necesitamos nuevas leyes que permitan operar a las empresas nuevas", señaló.

La defensa de Maslatón

A su turno de hacer uso de la palabra, Maslatón negó haber formado parte de una campaña para perjudicar a Cositorto. "Yo no te voltee a vos, te volteaste vos mismo con algo que es absolutamente falso y artificial", sostuvo el abogado.

"Yo le diría a Cositorto que se olvide de las campañas. Nadie hizo ninguna campaña para perjudicar a nada. Lo que ocurrió es que Twitter argentina salió en defensa de los inversores y de toda la gente defraudada", agregó.

Luego sostuvo que Zoe "claramente" incurría en una estafa bajo el esquema Ponzi dirigida por una persona "que manda cualquier argumento" con tal de recaudar fondos para poder "bancar" la salida de capital. "No hay ninguna producción, hay simplemente un armado publicitario", manifestó.

"Cositorto usa palabras de moda simplemente para engañar. Tomó fondos sin derecho a tomarlos. Se quiere comparar con las entidades bancarias y los bancos tienen un permiso del Banco Central para captar fondos y con esos fondos no pueden hacer cualquier cosa" aseveró el abogado.

"En estas empresas uno da plata y después no sabe lo que pasa. Ahí está el primer elemento del fraude. El segundo es la promesa de resultados. Es ilegal prometer un resultado porque no se puede garantizar", añadió.

"Yo no tengo ningún interés en lo personal contra vos. Lo único que me interesa es que esto no suceda más en Argentina. No se puede seguir engañando a la gente con sistemas piramidales que son absolutamente truchos", completó Maslatón.

La réplica de Cositorto

Luego, Cositorto volvió a tomar la palabra para señalar que el abogado defiende a las financieras y a un sistema "que está totalmente desvastado y colapsado" en toda Latinoamérica. "Maslatón defiende al establishment, a los bancos que vienen cobrando tasas usureras, y las financieras que le roban la plata a la gente. De ellos no dice nada", indicó.

"Maslatón lo que hizo fue, junto a otros empresarios en su momento, todos a la vez, generarnos una corrida", volvió a acusar y a continuación volvió a defender su empresa.