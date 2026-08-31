Axel Kicillof y Sergio Ziliotto exigieron que el Gobierno gire fondos contra El Niño: "Niegan los recursos"

Los gobernadores de Buenos Aires y La Pampa firmaron una serie de acuerdos frente al avance del fenómeno climático y exigieron la cooperación de la administración libertaria. "El Gobierno nacional no cree ni acompaña al negarle a nuestro pueblo los recursos que le corresponden", remarcó Kicillof.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof , firmó una serie de convenios con su par de La Pampa, Sergio Ziliotto , para planificar acciones de prevención y respuesta ante el avance del fenómeno climático El Niño , que consisten en "profundizar la coordinación en materia hídrica, compartir información, fortalecer las alertas tempranas y trabajar en prevención, obras y respuestas conjuntas para proteger nuestras localidades y nuestra producción".

En la red social X, Kicillof destacó la firma de los convenios con su par pampeano: "Junto al gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, firmamos convenios para planificar acciones de prevención y respuesta frente a los efectos del fenómeno del Súper Niño. Un trabajo coordinado que se suma a otros acuerdos vinculados a la seguridad, el turismo, la salud, la producción y a obras de infraestructura compartidas que hacen al desarrollo de nuestras provincias".

"La cooperación es permanente y muy importante para consolidar el federalismo que necesita nuestro país, y en el que lamentablemente el Gobierno nacional no cree ni acompaña al negarle a nuestro pueblo los recursos que le corresponden" , agregó en esta línea.

En este marco, desde Santa Rosa, Kicillof cargó contra la postura de la administración de Javier Milei: "El fenómeno de El Niño ya empezó. Ahora esperamos otro muy fuerte, que habrá precipitaciones de intensidad mayor. En un marco de humedad del suelo podría generar inundaciones. El fondo de ATN es para emergencias, hay millones que el Gobierno nacional decidió no afectar a nada".

Por su parte, Ziliotto se refirió a los alcances de los acuerdos: "Nos prepara para enfrentar el escenario climático que tenemos por delante. Frente a El Niño 2026/27 vamos a profundizar la coordinación en materia hídrica, compartir información, fortalecer las alertas tempranas y trabajar en prevención, obras y respuestas conjuntas para proteger nuestras localidades y nuestra producción".

En este marco, remarcó la importancia del trabajo mancomunado. "El agua no reconoce límites provinciales y el clima no distingue partidos políticos. Por eso necesitamos provincias, municipios y sectores productivos trabajando juntos. Y necesitamos también que el Gobierno nacional se comprometa con esta problemática y acompañe con los recursos necesarios las acciones de prevención, mitigación y respuesta", expresó.

"Esta cooperación también se traduce en acuerdos concretos en salud, salud mental, seguridad, turismo, políticas sociales y banca pública. Vamos a fortalecer la respuesta ante emergencias sanitarias, profundizar el trabajo conjunto contra el delito rural, avanzar en políticas de salud mental con base comunitaria, promover acciones turísticas comunes y compartir herramientas de gestión social, como el sistema PILQUEN desarrollado en nuestra provincia", añadió el gobernante pampeano.

En tanto, subrayó la importancia del federalismo: "También nuestros bancos públicos van a intercambiar experiencias y buenas prácticas para seguir fortaleciendo su rol como instrumentos de desarrollo. Defender el federalismo no es solamente reclamarlo. Es ejercerlo. Es cooperar, planificar y hacerse cargo".

La NASA detectó a El Niño y demostró cómo altera la vida marina en los océanos

La NASA compartió imágenes de la llegada de El Niño a partir de junio de 2026 a partir del análisis de la red trófica marina: el fitoplancton. Los expertos aseguraron que este fenómeno avanzará hasta fines de 2026, con grandes posibilidades de que persista en el hemisferio norte hasta primavera de 2027.

En dos imágenes comparó las "condiciones neutrales" del fenómeno en junio de 2025, donde se veía grandes concentraciones de clorofila (presente en el fitoplancton) sin embargo, de cara a junio de 2026 (cuando El Niño comenzó a intensificarse) notaron que son "superficialmente más bajas".

"Esto se debe a que durante un episodio de El Niño, los vientos alisios ecuatoriales del este se debilitan, la capa superficial cálida del océano se extiende a mayor profundidad y se inhibe el afloramiento de las aguas frías y ricas en nutrientes que normalmente impulsan el crecimiento del fitoplancton", explicaron los oceanógrafos del Laboratorio de Ecología Oceánica del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA.