27 de julio de 2026 Inicio
En Vivo

Murió la ballena que estaba encallada en el Río de la Plata

La Fundación Temaikén confirmó a través de sus redes sociales la noticia del ejemplar que estaba varado a la altura de San Isidro en la zona de Bajos del Temor: “Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos realizados, el animal no logró sobrevivir”.

Por
La ballena Sei no logró sobrevivir a pesar de los operativos.

La ballena Sei no logró sobrevivir a pesar de los operativos.

Redes sociales

La ballena sei que se había quedado varada en el Río de la Plata, frente al partido de San Isidro, murió en la zona Bajos del Temor, luego de una serie de operativos de rescate. La Fundación Temaiken fue quien confirmó la noticia a través de sus redes sociales y explicaron que no logró sobrevivir.

La estación Malabia fue evacuada tras el incidente.
Te puede interesar:

Tragedia en la Línea B de subte: un hombre fue arrollado por una formación

En el comunicado compartido escribieron: “Nuestro equipo acompañó al ejemplar durante todo el operativo, monitoreando permanentemente su estado y realizando las maniobras posibles para brindarle la mejor oportunidad. Lamentablemente, y a pesar de los esfuerzos realizados, el animal no logró sobrevivir”.

El animal fue avistado el viernes luego de haber quedado varada el jueves por la tarde y el personal especializado explicó que se encontraba en una situación crítica. Tenía 7 metros y apareció en un banco de arena del Río de la Plata.

La especie suele migrar hacia el norte y se pueden observar en Argentina, Uruguay y Brasil. Pero aseguraron que la desorientación del animal pudo haber tenido que ver con factores ambientales o a un problema de salud.

En el operativo de rescate intentaron guiar al animal desde Río de la Plata hacia aguas más profundas y mar abierto. Dos embarcaciones de la Prefectura Naval Argentina participaron junto a cinco especialistas de Temakién. La Fundación Cethus también colaboró en el operativo.

Cuatro ballenas muertas en julio del 2025

Durante el mes de julio de 2025 aparecieron tres ballenas muertas, -antes de la reciente fallecida- en diferentes zonas del Río de la Plata. Las ballenas sei habitan el Mar Argentino y para esta época del año comienzan a emigrar hacia el norte. "Una especie en peligro de extinción, pero con una población creciente", según señaló el último informe de Cenpat Conicet, que marca que existen 50.000 ejemplares en todo el mundo.

Su población pereció principalmente para 1930 y hacia 1950 existían muy pocos ejemplares. Sin embargo, gracias a la Comisión Ballenera Internacional (CBI) que estableció la prohibición global a la caza de ballenas con fines comerciales en 1986, esta especie comenzó a recuperarse.

Noticias relacionadas

Luciano Spena viajó al Mundial 2026 como nutricionista de la Selección argentina.

Juicio por la muerte de Diego Maradona: declara el nutricionista que trabaja con la Selección argentina

play

Tres bebas muertas y una madre bajo sospecha: el escabroso historial de Lucía Sosa

play

Una bailarina argentina pide ayuda para regresar de Marruecos tras denunciar violencia de género y una estafa

La Ciudad de Buenos Aires y un comienzo de semana con humedad.

Cuándo llueve en Buenos Aires: alerta amarilla y naranja por tormentas y viento

Los cinco pescadores fueron hallados sin vida.

Identificaron el cuerpo hallado en la costa de Magdalena: se trata del último pescador desaparecido en el Río de la Plata

Hubo once accidentes en el último semestre.

La Justicia ordenó al Gobierno realizar obras urgentes en la Ruta 3 frente al aumento de los accidentes

Rating Cero

La intérprete sigue en el ojo de la tormenta por su reposteo tras la final del Mundial.

Rosalía se cruzó con un argentino en Chile y esta fue su reacción después de las críticas

La influencer recurrió al programa de Asistencia Médica para Morir (MAID) vigente en Canadá.

Conmoción: murió una tiktoker tras batallar contra el Alzheimer

Este lunes se conocerá quién será el participante que abandonará la casa.

Se conoció quién sería el nuevo eliminado de Gran Hermano este lunes 27 de julio

Murió Claudio Gabriel Fernández, reconocido actor, director, docente y gestor cultural

Murió Claudio Gabriel Fernández, reconocido actor, director, docente y gestor cultural

¿Todo mal con Telefe?

Tajante decisión de Telefe: levantaron un programa a minutos de salir al aire

Hace poco más de un año también había despedido a su madre.

Quién era Duilio, el hermano desconocido de Nicolás Cabré que murió a los 47 años

últimas noticias

La intérprete sigue en el ojo de la tormenta por su reposteo tras la final del Mundial.

Rosalía se cruzó con un argentino en Chile y esta fue su reacción después de las críticas

Hace 11 minutos
La trama de los discursos de odio y el poder de los algoritmos.

"Campaña antiargentina": la explicación de un politólogo sobre el poder de los algoritmos

Hace 13 minutos
play

En conferencia con Caputo, Georgieva destacó que la inflación disminuyó y "se superaron las metas del programa" del FMI

Hace 13 minutos
La estación Malabia fue evacuada tras el incidente.

Tragedia en la Línea B de subte: un hombre fue arrollado por una formación

Hace 15 minutos
Claudia Sheinbaum desmintió las acusaciones de Milei.

Sheinbaum cruzó a Milei, tras acusarla de financiar una campaña antiargentina: "Es falso"

Hace 31 minutos