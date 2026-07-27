Murió la ballena que estaba encallada en el Río de la Plata

La ballena sei que se había quedado varada en el Río de la Plata, frente al partido de San Isidro, murió en la zona Bajos del Temor, luego de una serie de operativos de rescate. La Fundación Temaiken fue quien confirmó la noticia a través de sus redes sociales y explicaron que no logró sobrevivir.
En el comunicado compartido escribieron: “Nuestro equipo acompañó al ejemplar durante todo el operativo, monitoreando permanentemente su estado y realizando las maniobras posibles para brindarle la mejor oportunidad. Lamentablemente, y a pesar de los esfuerzos realizados, el animal no logró sobrevivir”.
El animal fue avistado el viernes luego de haber quedado varada el jueves por la tarde y el personal especializado explicó que se encontraba en una situación crítica. Tenía 7 metros y apareció en un banco de arena del Río de la Plata.
La especie suele migrar hacia el norte y se pueden observar en Argentina, Uruguay y Brasil. Pero aseguraron que la desorientación del animal pudo haber tenido que ver con factores ambientales o a un problema de salud.
En el operativo de rescate intentaron guiar al animal desde Río de la Plata hacia aguas más profundas y mar abierto. Dos embarcaciones de la Prefectura Naval Argentina participaron junto a cinco especialistas de Temakién. La Fundación Cethus también colaboró en el operativo.
Cuatro ballenas muertas en julio del 2025
Durante el mes de julio de 2025 aparecieron tres ballenas muertas, -antes de la reciente fallecida- en diferentes zonas del Río de la Plata. Las ballenas sei habitan el Mar Argentino y para esta época del año comienzan a emigrar hacia el norte. "Una especie en peligro de extinción, pero con una población creciente", según señaló el último informe de Cenpat Conicet, que marca que existen 50.000 ejemplares en todo el mundo.
Su población pereció principalmente para 1930 y hacia 1950 existían muy pocos ejemplares. Sin embargo, gracias a la Comisión Ballenera Internacional (CBI) que estableció la prohibición global a la caza de ballenas con fines comerciales en 1986, esta especie comenzó a recuperarse.