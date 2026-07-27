Murió la ballena que estaba encallada en el Río de la Plata La Fundación Temaikén confirmó a través de sus redes sociales la noticia del ejemplar que estaba varado a la altura de San Isidro en la zona de Bajos del Temor: “Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos realizados, el animal no logró sobrevivir”. Por Agregar C5N en









La ballena Sei no logró sobrevivir a pesar de los operativos. Redes sociales

La ballena sei que se había quedado varada en el Río de la Plata, frente al partido de San Isidro, murió en la zona Bajos del Temor, luego de una serie de operativos de rescate. La Fundación Temaiken fue quien confirmó la noticia a través de sus redes sociales y explicaron que no logró sobrevivir.

En el comunicado compartido escribieron: “Nuestro equipo acompañó al ejemplar durante todo el operativo, monitoreando permanentemente su estado y realizando las maniobras posibles para brindarle la mejor oportunidad. Lamentablemente, y a pesar de los esfuerzos realizados, el animal no logró sobrevivir”.

Redes sociales El animal fue avistado el viernes luego de haber quedado varada el jueves por la tarde y el personal especializado explicó que se encontraba en una situación crítica. Tenía 7 metros y apareció en un banco de arena del Río de la Plata.

La especie suele migrar hacia el norte y se pueden observar en Argentina, Uruguay y Brasil. Pero aseguraron que la desorientación del animal pudo haber tenido que ver con factores ambientales o a un problema de salud.

En el operativo de rescate intentaron guiar al animal desde Río de la Plata hacia aguas más profundas y mar abierto. Dos embarcaciones de la Prefectura Naval Argentina participaron junto a cinco especialistas de Temakién. La Fundación Cethus también colaboró en el operativo.