27 de julio de 2026 Inicio
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Detuvieron a Lucía Sosa, la madre de la beba de dos años fallecida en Villa Gesell

El arresto ocurrió tras los resultados de la autopsia, que desmintieron la versión inicial de la mujer. En su relato a los médicos, afirmó que la pequeña Isabella sufrió una broncoaspiración con su mamadera.

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La autopsia confirmó que la beba murió asfixiada.

Efectivos de la Sub Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) detuvieron este lunes a Lucía Sosa, la madre de Isabella, la nena de dos años que murió en Villa Gesell producto de una hipoxemia. El arresto ocurrió en horas de la tarde tras los resultados de la autopsia, que desmintieron la versión inicial de la mujer.

La Policía en la estación de subte Porte de Clichy en el distrito XVII.
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Sosa había llevado a la niña sin signos vitales al Hospital Municipal Arturo Illia. En su relato a los médicos, afirmó que la pequeña sufrió una broncoaspiración con su mamadera.

Sin embargo, el estudio forense determinó que la víctima murió a causa de una hipoxemia. Esta falta de oxígeno en sangre, provocada por una asfixia obstructiva, desencadenó un paro cardíaco letal.

El caso cobró mayor relevancia por los antecedentes de la acusada. La Justicia ya la había investigado por las muertes de otras dos hijas, Candela y Jazmín, ocurridas en 2013 y 2016. Por uno de esos expedientes, Sosa estuvo presa casi dos años y luego resultó absuelta en un juicio en Mar del Plata.

Ahora, la mujer quedó a disposición de las autoridades judiciales a la espera de nuevas medidas. Se prevé que la Fiscalía informe a la brevedad los cargos formales y la fecha pautada para su declaración indagatoria.

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