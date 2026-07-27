Detuvieron a Lucía Sosa, la madre de la beba de dos años fallecida en Villa Gesell El arresto ocurrió tras los resultados de la autopsia, que desmintieron la versión inicial de la mujer. En su relato a los médicos, afirmó que la pequeña Isabella sufrió una broncoaspiración con su mamadera. Por Agregar C5N en









La autopsia confirmó que la beba murió asfixiada.

Efectivos de la Sub Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) detuvieron este lunes a Lucía Sosa, la madre de Isabella, la nena de dos años que murió en Villa Gesell producto de una hipoxemia. El arresto ocurrió en horas de la tarde tras los resultados de la autopsia, que desmintieron la versión inicial de la mujer.

Sosa había llevado a la niña sin signos vitales al Hospital Municipal Arturo Illia. En su relato a los médicos, afirmó que la pequeña sufrió una broncoaspiración con su mamadera.

Sin embargo, el estudio forense determinó que la víctima murió a causa de una hipoxemia. Esta falta de oxígeno en sangre, provocada por una asfixia obstructiva, desencadenó un paro cardíaco letal.

El caso cobró mayor relevancia por los antecedentes de la acusada. La Justicia ya la había investigado por las muertes de otras dos hijas, Candela y Jazmín, ocurridas en 2013 y 2016. Por uno de esos expedientes, Sosa estuvo presa casi dos años y luego resultó absuelta en un juicio en Mar del Plata.

Violencia familiar En paralelo, Lucas Ruiz, segundo hijo biológico de la detenida y dado en adopción, aportó su testimonio a la causa. El joven de 17 años relató presuntos episodios de violencia padecidos en su infancia, pidió el encarcelamiento de su madre y reclamó que se investiguen las muertes de sus hermanas.

Ahora, la mujer quedó a disposición de las autoridades judiciales a la espera de nuevas medidas. Se prevé que la Fiscalía informe a la brevedad los cargos formales y la fecha pautada para su declaración indagatoria.