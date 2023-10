El relato de una de las víctimas de Balanz, la financiera que utilizaba CUITs inactivos para girar dólares al exterior

Ante las cámaras de C5N que fueron en búsqueda de su testimonio, admitió: "Estamos todos sorprendidos, acá todos somos laburantes y no escrachan las casas al cohete, no entendemos nada", haciendo alusión a la difusión de las fachadas de sus viviendas, cuyos domicilios correspondían al listado que tenía la financiera para llevar a cabo distintas maniobras millonarias.

balanz

"Yo soy un simple laburador, no tengo dólares, bonos, no tengo nada. Te caen todos los medios a casa, para mi es un dolor de cabeza y una vergüenza. Nadie me notificó de la situación", comentó el damnificado.

Además, reveló: "Me enteré por C5N, vi el frente de mi casa y mi vecino. Yo estoy tranquilo. Que averigüe quien tiene que averiguar, yo no tengo porque poner un abogado porque no tengo que ver en nada", sentenció el hombre que trabaja en EDESUR y que estaba de licencia.

Detectan operaciones sospechosas con el dólar MEP por u$s650 mil y suspenderían a la financiera Balanz

Un total de 857 contribuyentes tenían su Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) inactiva pero lograron operar por $475 millones y efectuaron retiros de dólar MEP por US$650.000, sin tener ingresos suficientes para realizar esos movimientos, según informó la AFIP a la Comisión Nacional de Valores (CNV).

El ente recaudador detalló que esos contribuyentes tenían la CUI inhabilitada por numerosas irregularidades, como estar incluidos en la base de facturas aprócrifas del organismo (APOC) o no haber solicitado el alta en impuestos y/o regímenes; también, no haber efectuado presentaciones de Declaraciones Juradas o que, habiéndolas presentado, no registraban ventas, ingresos, ni empleados en relación de dependencia declarados.

balanz

Además, la AFIP determinó que existieron operaciones de compra de bonos por $ 8.000 millones realizadas por dos personas físicas que no presentaron sus declaraciones juradas del Impuesto a los Bienes Personales; ambos contribuyentes tampoco habían presentado voluntariamente el pago del Aporte Solidario Extraordinario.

Ante este panorama, el organismo comenzó a fiscalizar a todos los contribuyentes involucrados para que justifiquen el origen de los fondos e informen el real comprador de las operaciones, ya que se detectó que muchos de los domicilios informados no se corresponden con los de personas con la capacidad económica necesaria para hacerlas.

Al mismo tiempo, la AFIP denunció la maniobra a la Justicia Federal y a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), según se informó oficialmente.

Por su parte, la CNV suspendería la operatoria con cartera propia de la sociedad de Bolsa Balanz, pero sin afectar los fondos propios de sus clientes, indicaron fuentes de ese ente de control.

Esa empresa emitió un comunicado a través del cual aseguró que "no llevó a cabo ninguna operación que esté fuera de las normas y regulaciones establecidas por la CNV. Además, queremos dejar en claro que no hemos recibido notificación por parte de la CNV".