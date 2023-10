Detectan operaciones sospechosas con el dólar MEP por u$s650 mil y suspenderían a la financiera Balanz

Esos contribuyentes tenían la inhabilitación del CUIT en virtud de las inconsistencias que detectó AFIP, tales como: estar incluidos en base eAPOC o que no hayan solicitado el alta en impuestos y/o regímenes; que no hayan efectuado presentaciones de DDJJ o que, habiéndolas presentado, no registran ventas, ingresos, ni empleados en relación de dependencia declarados.