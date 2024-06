El papá de Loan desconfía de Laudelina y aseguró que su declaración "es una mentira"

José Peña no cree en lo que dijo la tía del menor ante la policía local sobre el atropello y entierro del niño de 5 años, por lo que explicó: “Yo voy a la zona, veo y vuelvo a mirar todo, pero no es así como ella dijo".

Agregó que “yo voy a la zona, veo y vuelvo a mirar todo, pero no es así como ella dijo. Hoy mismo fui a ver y no hay rastros. La peor mentira es esa ”, contó en TN. Y reafirmó su teoría que es “seguramente a Loan se lo llevaron”.

“Los que estuvieron por última vez con él tienen que saber más de lo que dicen, ellos están escondiendo algo y estoy seguro de eso. Solo estoy reclamando por mi hijo porque esto le podría pasar a cualquier familia”, sumó.

loan-pena

A 17 días de la desaparición del menor, la familia está desesperada y José manifestó: Con impotencia, angustiado e intranquilo. No puedo creer lo que está pasando. Pasan los días y no aparece. Queremos encontrarlo a Loan, eso es todo lo que pedimos, saber dónde está y qué hicieron con él”.

Por su parte, en C5N con Adrián Salonia contó que Patricia Bullirch no los saludó: “Fuimos a verla, nos avisaron que estaba viniendo Burlando, nos cruzamos con ella, pero no nos saludó después no vino nada”.

Caso Loan: Fernando Burlando consideró que Patricia Bullrich interfiere en la investigación

A 17 días de la desaparición de Loan Danilo Peña, el abogado de la familia, Fernando Burlando, aseguró que hay personas que interfieren la investigación como la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés. “Es preocupante” expresó.

“Lo de hoy tiene 2 capítulos, uno es lo que ocurrió, la búsqueda y la presencia de la ministra. Si vos me preguntás a mí, esto es alentador, hace bien, los motiva. Y el otro capítulo es la Justicia de Corrientes que quiere interferir con la Justicia Federal, con un sinnúmero de funcionarios que hablan gratuitamente cualquier cosa”, indicó el letrado a Adrián Salonia en C5N.

Consideró que las personas como Bullrich “solo obstruyen la investigación, violan el secreto de sumario y acá es como si nada. Es preocupante la investigación y esto no hace más que provocarnos más fuerza para que aparezca Loan sano y salvo”.