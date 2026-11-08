8 de noviembre de 2026 Inicio
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El primer contacto del Papa con la gente en su llegada a la Argentina

El sumo pontífice arribó al país y se dirigió desde Aeroparque a la Plaza San Martín, antes de ir a Casa Rosada. Una multitud salió a la calle para recibirlo.

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Una multitud salió a la calle para darle la bienvenida al Papa León XiV.

Una multitud salió a la calle para darle la bienvenida al Papa León XiV.

Una multitud salió a la calle para darle la bienvenida al Papa León XiV.

Una multitud salió a la calle para darle la bienvenida al Papa León XiV.

El papa León XIV arribó este domingo por la tarde a la ciudad de Buenos Aires para iniciar su gira apostólica por la Argentina e inauguró su agenda oficial con una visita al Monumento al General San Martín. Ante una multitud de fieles que salió a las calles para darle la bienvenida, el Sumo Pontífice tuvo su primer contacto con la gente y rindió homenaje al prócer como primer gesto de su estadía en el país.

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Luego del acto protocolar en la plaza, el cronograma oficial marca el traslado del Papa hacia la Casa Rosada. En la sede del Ejecutivo mantendrá un encuentro privado con el primer mandatario, para un intercambio inicial formal entre ambos jefes de Estado.

La jornada inaugural concluirá con un evento en el Palacio Libertad. El líder del Vaticano se reunirá allí con autoridades, legisladores, dirigentes de diversas fuerzas políticas y miembros de la sociedad civil.

El viaje de León XIV señala el regreso de un pontífice al territorio nacional tras casi cuatro décadas. El itinerario de su visita de cuatro días contempla misas multitudinarias y actividades de índole social en Buenos Aires, Luján y Córdoba, previo a su vuelo con destino a Perú.

La agenda del Papa en Argentina: lunes 9 de noviembre

La segunda jornada comenzará a las 9:15 con una visita a los operadores y personas asistidas del Cottolengo Don Orione de Claypole. A las 11:30, León XIV celebrará una misa en el Monumento de los Españoles. Por la tarde, a las 16:10, mantendrá un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina.

Luego, a las 17:30, se reunirá con líderes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín. La jornada continuará a las 18:45 con la celebración de las vísperas junto al Episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad. Finalmente, a las 19:45, el Papa compartirá una cena con los obispos en la Casa Arzobispal.

La agenda del Papa en Argentina: martes 10 de noviembre

El martes estará dedicado principalmente a Córdoba. León XIV partirá a las 7:30 desde Aeroparque y llegará a la capital provincial a las 9.

A las 10 celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. Por la tarde, a las 15:15, tendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

El regreso a Buenos Aires está previsto para las 18:10. Más tarde, a las 20:15, encabezará una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

La agenda del Papa en Argentina: miércoles 11 de noviembre

La última jornada de León XIV en la Argentina comenzará a las 8 con una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires. A las 10, el Papa viajará a Luján para celebrar una misa en el predio ubicado frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

Luego regresará a Buenos Aires. A las 13:30 se realizará la ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y a las 14 partirá rumbo a Lima, Perú, donde continuará su gira latinoamericana.

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