Fotogalería: las mejores imágenes del fervor por el papa León XIV en la Argentina En el día 1 del viaje del Sumo Pontífice a nuestro país, una multitud de argentinos salió a las calles para darle la bienvenida. C5N retrató las mejores postales en las calles de Buenos Aires. Por Agregar C5N en









La postal repetida: fieles con banderas argentinas y los colores vaticanos. Camila Alonso Suarez Camila Alonso Suarez Camila Alonso Suarez Camila Alonso Suarez Camila Alonso Suarez Camila Alonso Suarez Camila Alonso Suarez Camila Alonso Suarez Camila Alonso Suarez Camila Alonso Suarez

En el primer día del histórico viaje del papa León XIV a la Argentina, una multitud de fieles salió a las calles para darle la bienvenida y mostrarle su devoción al Sumo Pontífice.

El presidente Javier Milei recibió a León XIV en el Aeroparque Internacional Jorge Newbery y entablaron una breve conversación apenas bajó del avión. La transmisión oficial enfocó los pies de ambos jefes de Estado cuando se saludaron, así que quedó afuera de la emisión el primer contacto.

Camila Alonso Suarez El mandatario argentino le sostuvo la mano a Robert Francis Prevost durante los primeros segundos de conversación para luego caminar juntos. El Papa asintió ante las palabras que le dedicó Milei y contestó con oraciones breves.

Camila Alonso Suarez Mientras, los fieles con banderas argentinas y los colores vaticanos esperaban el paso de León XIV para saludarlo y tomar fotografías .Muchos otros seguían expectantes las alternativas de la visita papal desde los balcones de los edificios.

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