8 de noviembre de 2026 Inicio
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Sergio Massa le dio la bienvenida a León XIV con una cita del Sumo Pontífice sobre la riqueza y el desarrollo

El exministro de Economía celebró la llegada del Papa a la Argentina y destacó sus palabras sobre la necesidad de que los frutos de la inversión e iniciativa económica "alcancen efectivamente a todos".

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Sergio Massa le dio la bienvenida a León XIV con una cita del Sumo Pontífice sobre la riqueza y el desarrollo

El histórico arribo del papa León XIV a la Argentina generó inmediatas repercusiones en el arco político nacional, donde distintos dirigentes expresaron su mensaje de recepción. Entre ellos se destacó el exministro de Economía y referente del Frente Renovador, Sergio Massa, quien a través de sus redes sociales celebró la llegada del Pontífice con un efusivo saludo de bienvenida y una marcada cita de contenido social e institucional.

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En su mensaje, Massa rescató una reflexión central atribuida al Santo Padre que vincula la economía con la equidad: “La creación de riqueza, la inversión y la iniciativa económica —tanto pública como privada— son necesarias para el desarrollo de un país, pero sus frutos han de traducirse también en bienes y oportunidades que alcancen efectivamente a todos”.

El pronunciamiento de Massa se suma al clima de fuerte expectativa social y religiosa que rodea la estadía de León XIV en suelo argentino. En ese marco, tras rendir homenaje y realizar la tradicional ofrenda floral, el Sumo Pontífice mantendrá una reunión bilateral con Javier Mlei en la Casa Rosada, donde además el jefe de Gobierno porteño le hará entrega formal de la llave de la Ciudad

El saludo de Javier Milei a su santidad el papa León XIV

El Presidente entabló una breve conversación con el Sumo Pontífice mientras le sostenía la mano apenas descendió del avión tras su paso por Uruguay. El encuentro cara a cara entre Javier Milei y León XIV se dio apenas el Pontífice bajó del avión de Aerolíneas Argentinas en Aeroparque.

El Presidente lo esperaba en la pista, donde estrecharon sus manos y cruzaron unas primeras palabras antes de escuchar el Himno interpretado por el Regimiento de Artillería. Luego caminaron por la alfombra roja hasta Karina Milei, quien también lo saludó calurosamente.

Antes de arrancar la agenda oficial, el Santo Padre se tomó un momento muy emotivo para acercarse a los fieles junto al arzobispo Jorge García Cuerva. Entre abrazos, bendiciones y regalos, varios de los presentes no pudieron contener las lágrimas al tener tan cerca al León XIV tras décadas de espera.

Javier Milei y el papa León XIV.

Javier Milei y el papa León XIV.

La primera jornada del viaje —que se extenderá hasta el miércoles 11 de noviembre con actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján— continuó con un homenaje a San Martín en Retiro y el traslado a la Casa Rosada para la reunión bilateral con Milei. Mañana lunes, la agenda del Papa seguirá firme con una visita al Cottolengo Don Orione de Claypole, una misa en Palermo y encuentros con sindicalistas y referentes religiosos.

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