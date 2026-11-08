Sergio Massa le dio la bienvenida a León XIV con una cita del Sumo Pontífice sobre la riqueza y el desarrollo El exministro de Economía celebró la llegada del Papa a la Argentina y destacó sus palabras sobre la necesidad de que los frutos de la inversión e iniciativa económica "alcancen efectivamente a todos". Por Agregar C5N en









El histórico arribo del papa León XIV a la Argentina generó inmediatas repercusiones en el arco político nacional, donde distintos dirigentes expresaron su mensaje de recepción. Entre ellos se destacó el exministro de Economía y referente del Frente Renovador, Sergio Massa, quien a través de sus redes sociales celebró la llegada del Pontífice con un efusivo saludo de bienvenida y una marcada cita de contenido social e institucional.

En su mensaje, Massa rescató una reflexión central atribuida al Santo Padre que vincula la economía con la equidad: “La creación de riqueza, la inversión y la iniciativa económica —tanto pública como privada— son necesarias para el desarrollo de un país, pero sus frutos han de traducirse también en bienes y oportunidades que alcancen efectivamente a todos”.

El pronunciamiento de Massa se suma al clima de fuerte expectativa social y religiosa que rodea la estadía de León XIV en suelo argentino. En ese marco, tras rendir homenaje y realizar la tradicional ofrenda floral, el Sumo Pontífice mantendrá una reunión bilateral con Javier Mlei en la Casa Rosada, donde además el jefe de Gobierno porteño le hará entrega formal de la llave de la Ciudad

¡Bienvenido a la Argentina León XIV!



“La creación de riqueza, la inversión y la iniciativa económica -tanto pública como privada- son necesarias para el desarrollo de un país, pero sus frutos han de traducirse también en bienes y oportunidades que alcancen efectivamente a… pic.twitter.com/ui2BpMJcvK — Sergio Massa (@SergioMassa) November 8, 2026 El saludo de Javier Milei a su santidad el papa León XIV El Presidente entabló una breve conversación con el Sumo Pontífice mientras le sostenía la mano apenas descendió del avión tras su paso por Uruguay. El encuentro cara a cara entre Javier Milei y León XIV se dio apenas el Pontífice bajó del avión de Aerolíneas Argentinas en Aeroparque.

El Presidente lo esperaba en la pista, donde estrecharon sus manos y cruzaron unas primeras palabras antes de escuchar el Himno interpretado por el Regimiento de Artillería. Luego caminaron por la alfombra roja hasta Karina Milei, quien también lo saludó calurosamente.