Quién es el supuesto bombero que fue detenido por infiltrarse en el operativo por el papa León XIV Se llama Tomás Eduardo Natenzon y tiene de 25 años. Afirmó ser bombero voluntario e integrante de un cuartel en La Boca. La Justicia investiga la veracidad de sus dichos. Tras su captura en Palermo con credenciales falsas, las autoridades analizan sus motivaciones y su estado de salud mental. Por Agregar C5N en









Tomás Natenzon permanece detenido e incomunicado.

Tomás Eduardo Natenzon, de 25 años, se convirtió en el centro de la atención tras ser interceptado por la Policía de la Ciudad en las inmediaciones del Monumento a los Españoles. Su detención se produjo luego de ingresar al perímetro restringido por la visita del Papa León XIV portando una credencial apócrifa marcada como "ENLACE VATICANO ACCESO NIVEL 1", cuatro equipos de comunicación y una motocicleta Kawasaki con chapa patente falsificada.

El perfil del sospechoso muestra una marcada y prolongada fascinación por las telecomunicaciones y los operativos de emergencia. Registrado comercialmente desde octubre de 2021 en los rubros de venta de aparatos de telefonía, electrónica y servicios de comunicación, Natenzon consolidó su afinidad por el equipamiento técnico desde su adolescencia.

Respecto de su supuesta labor como bombero, el propio implicado aseguró desempeñarse como bombero voluntario en el cuartel de Vuelta de Rocha, en el barrio porteño de La Boca. En una entrevista previa en el programa Living the News Digital, donde fue presentado como tercer oficial de esa institución, declaró haber ingresado a los 15 años y haberse especializado en el manejo de redes de radio.

En esa misma emisión periodística, Natenzon relató el acoso escolar que sufrió durante su etapa de educación secundaria a raíz de su costumbre de llevar transmisores de radio colgados a la cintura. En esa oportunidad, el sospechoso recordó entre risas su apodo juvenil y señaló: "Chico handy, me decían".

La Justicia federal investiga la procedencia de la documentación y su salud mental Pese a sus afirmaciones públicas sobre su pertenencia al cuerpo de bomberos, al ser interceptado por las fuerzas de seguridad el imputado incurrió en contradicciones al sostener primero que era socorrista y asegurar luego que trabajaba como periodista. La jueza María Servini y el fiscal Carlos Rívolo procuran precisar si existía algún vínculo real con la entidad o si se trató de otra impostura.

El allanamiento concretado por efectivos policiales en su domicilio sobre la avenida Santa Fe, en el barrio de Recoleta, arrojó el secuestro de computadoras y documentación adicional que será sometida a peritajes técnicos. De forma paralela, las autoridades dispusieron análisis médicos para evaluar la situación psiquiátrica del aprehendido. Los registros de los tribunales federales y de la justicia porteña confirman que Natenzon no cuenta con antecedentes penales previos ni registra fallos judiciales en su contra. Asimismo, las fuentes judiciales ratificaron que no se produjeron otros arrestos por delitos de jurisdicción federal vinculados al esquema de Custodia Papal. Las fuerzas de seguridad y los encargados de la logística del Vaticano confirmaron la continuidad de la agenda oficial en el país sin modificaciones. El imputado permanece alojado en dependencias policiales, en condición de incomunicado, mientras la investigación avanza para determinar la finalidad de su irrupción en el área restringida.