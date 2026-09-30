Se desplomó el termómetro y volvió el frío, pero las precipitaciones no se van: ¿puede volver a llover esta semana? En los próximos días, el avance de un aire húmedo favorecerá el regreso del mal tiempo en el centro y norte de Argentina. En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por viento y nevadas para varias localidades. Por Agregar C5N en









Las lluvias volverán durante el fin de semana. Télam

La jornada del miércoles 30 de septiembre amaneció con bajas temperaturas, cercanas a los 11 grados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En paralelo el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por viento y nevadas para varias localidades.

"La máxima será de 18° y para la noche de 13° con una ligera inestabilidad hacia el final del día. La inestabilidad comienza hoy a la noche, hasta el amanecer del día jueves", explicó el meteorológo Diego "Jopo" Angeli por la pantala de C5N. El jueves será un día nublado con bajas temperaturas e inestabilidad.

Comienzo de semana inestable en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores. SMN Las bajas temperaturas se hicieron sentir en distintos puntos del país, especialmente en la Patagonia. Según los datos del SMN, El Calafate registró 6°, seguido por Chapelco, con 5,9°, y Río Gallegos, con 5,7°. También se reportaron 5,4°C en San Carlos de Bariloche, 5,2° en Trelew y 4,9° en Esquel. Entre las localidades con registros más bajos aparecen Ushuaia, con 3,8°; Comodoro Rivadavia, con 3,7°; Perito Moreno, con 3,6°; y Malargüe, que alcanzó los 2,4°.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el pronóstico extendido compartido por el SMN aseguró que el jueves 1 la temperatura máxima descenderá levemente a 17° bajo un cielo mayormente cubierto, ráfagas de viento de hasta 42-50 km/h y 0% de probabilidad de lluvias. El viernes 2 retornará el sol parcialmente despejado con marcas entre 9° de mínima y 18° de máxima sin lluvias. La inestabilidad se concentrará durante la mañana del sábado 3, con una probabilidad de tormentas del 10% al 40% y una máxima de 19°, mejorando hacia la tarde a un cielo parcialmente nublado.

Alerta meteorológica amarilla para Mendoza: las localidades afectadas La zona cordillerana de Mendoza será afectada por nevadas de variada intensidad. Se esperan valores totales de nieve acumulada entre 15 y 30 centímetros, que pueden ser superados de forma local. En las zonas menos elevadas la precipitación podrá llegar a ser en forma de lluvia o lluvia y nieve mezclada.

Además, el SMN emitió una alerta amarilla por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h con ráfagas que pueden superar los 100 km/h. En el resto de la región, se esperan vientos del sector norte con velocidades entre 30 y 50 km/h con ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Las zonas afectadas serán la Cordillera de Malargüe - Cordillera de San Rafael - Cordillera de Las Heras - Cordillera de Luján de Cuyo - Cordillera de Tupungato -Cordillera de San Carlos - Cordillera de Tunuyán