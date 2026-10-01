¿Sigue lloviendo? Avanza un sistema de baja presión que traerá tormentas y vientos fuertes en Argentina

Tras el temporal que afectó gran parte del Litoral se aleja hacia el Atlántico, pero las precipitaciones no se despiden, por el contrario afectarán a gran parte de la Patagonia y el centro del país. Sumado a esto, las bajas temperaturas persisten de cara a los primeros días de octubre. ¿Cómo seguirá el tiempo?

El mes de octubre comenzó nublado y con bajas temperaturas en gran parte del país, el avance de un sistema de baja presión generará tormentas, nevadas y vientos fuertes en varias provincias. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó que las mínimas se mantendrán entre los 9 y 10 grados.

Se desplomó el termómetro y volvió el frío, pero las precipitaciones no se van: ¿puede volver a llover esta semana?

Desde Meteored informaron que durante la noche del miércoles " las precipitaciones ganarán terreno hacia el norte . Alcanzarán sectores de San Luis, sur de Córdoba y Santa Fe e incluso el norte de Buenos Aires".

Mientras que un sistema de "baja presión se profundizará al sur de la Patagonia y su frente comenzará a generar lluvias y nevadas sobre la cordillera, además de precipitaciones sobre sectores de Santa Cruz y Chubut".

29 SEP | Desde ayer, debido a la influencia de una ciclogénesis sobre gran parte del Litoral, varias provincias del centro y norte argentino estuvieron bajo alerta de nivel naranja y amarillo por tormentas en diferentes períodos pic.twitter.com/tD6nfN3yBs

De acuerdo con los datos registrados por el SMN, la temperatura mínima más baja durante las primeras horas de la jornada del jueves se presentó en Puerto Madryn (Chubut) con 1,5 ° , seguida por Chapelco (Neuquén) con 2 ° y Esquel (Chubut) con 2,2 °.

Por su parte, la provincia de Río Negro registró 2,5° tanto en San Carlos de Bariloche como en Maquinchao . Finalmente, las marcas térmicas se completan con Malargüe (Mendoza) alcanzando los 3 °, Río Grande (Tierra del Fuego) con 3,7 ° y El Calafate (Santa Cruz) con 3,8 ° .

¿Cuándo llueve? El pronóstico extendido para CABA

Para la jornada del miércoles, se prevé una temperatura mínima de 10° y una máxima que alcanzará los 16°. Durante la mañana, el cielo estará mayormente nublado con una probabilidad de lluvias aisladas de entre el 10% y el 40%, acompañada de vientos del sector sur con rachas intensas de 42 a 50 km/h. Hacia la tarde y la noche, las condiciones mejorarán paulatinamente sin lluvias previstas (0%), mientras que los vientos irán disminuyendo paulatinamente de intensidad.

Viernes 2

El viernes se mantendrá con marcas térmicas entre los 9° de mínima y los 17° de máxima. Arrancará con cielo parcialmente nublado por la madrugada y la mañana, pasando a algo nublado durante la tarde. Para la noche no se esperan precipitaciones significativas (0-10%), aunque retornarán ráfagas de viento provenientes del sudoeste alcanzando nuevamente los 42 a 50 km/h.

Sábado 3

Durante el sábado volverá la inestabilidad a la Ciudad. Con una mínima de 11° y una máxima en ascenso hasta los 19 °, se estiman probabilidades de tormentas y lluvias aisladas (10 - 40%) a lo largo de todo el día, extendiéndose tanto en el bloque de mañana/mediodía como de tarde/noche, acompañadas por vientos moderados del sudoeste.