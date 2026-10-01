¿Sigue lloviendo? Avanza un sistema de baja presión que traerá tormentas y vientos fuertes en Argentina

El mes de octubre comenzó nublado y con bajas temperaturas en gran parte del país, el avance de un sistema de baja presión generará tormentas, nevadas y vientos fuertes en varias provincias. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó que las mínimas se mantendrán entre los 9 y 10 grados.
Desde Meteored informaron que durante la noche del miércoles "las precipitaciones ganarán terreno hacia el norte. Alcanzarán sectores de San Luis, sur de Córdoba y Santa Fe e incluso el norte de Buenos Aires".
Mientras que un sistema de "baja presión se profundizará al sur de la Patagonia y su frente comenzará a generar lluvias y nevadas sobre la cordillera, además de precipitaciones sobre sectores de Santa Cruz y Chubut".
De acuerdo con los datos registrados por el SMN, la temperatura mínima más baja durante las primeras horas de la jornada del jueves se presentó en Puerto Madryn (Chubut) con 1,5 °, seguida por Chapelco (Neuquén) con 2 ° y Esquel (Chubut) con 2,2°.
Por su parte, la provincia de Río Negro registró 2,5° tanto en San Carlos de Bariloche como en Maquinchao. Finalmente, las marcas térmicas se completan con Malargüe (Mendoza) alcanzando los 3 °, Río Grande (Tierra del Fuego) con 3,7 ° y El Calafate (Santa Cruz) con 3,8 °.
¿Cuándo llueve? El pronóstico extendido para CABA
Para la jornada del miércoles, se prevé una temperatura mínima de 10° y una máxima que alcanzará los 16°. Durante la mañana, el cielo estará mayormente nublado con una probabilidad de lluvias aisladas de entre el 10% y el 40%, acompañada de vientos del sector sur con rachas intensas de 42 a 50 km/h. Hacia la tarde y la noche, las condiciones mejorarán paulatinamente sin lluvias previstas (0%), mientras que los vientos irán disminuyendo paulatinamente de intensidad.
Viernes 2
El viernes se mantendrá con marcas térmicas entre los 9° de mínima y los 17° de máxima. Arrancará con cielo parcialmente nublado por la madrugada y la mañana, pasando a algo nublado durante la tarde. Para la noche no se esperan precipitaciones significativas (0-10%), aunque retornarán ráfagas de viento provenientes del sudoeste alcanzando nuevamente los 42 a 50 km/h.
Sábado 3
Durante el sábado volverá la inestabilidad a la Ciudad. Con una mínima de 11° y una máxima en ascenso hasta los 19 °, se estiman probabilidades de tormentas y lluvias aisladas (10 - 40%) a lo largo de todo el día, extendiéndose tanto en el bloque de mañana/mediodía como de tarde/noche, acompañadas por vientos moderados del sudoeste.
Pronóstico extendido para CABA.