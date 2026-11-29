Cada primavera, el agua que cae aunque el cielo despejado despierta mitos en las calles de la Ciudad de Buenos Aires, pero detrás hay un insecto nativo.

Un día cualquiera de noviembre, el viandante porteño decide aprovechar el día precioso y camina a sus actividades bajo el cielo despejado. De repente, al atravesar una cuadra arbolada, cae una inesperada llovizna que moja veredas, autos estacionados y peatones . Cada primavera, quienes caminan bajo las tipas de la Ciudad de Buenos Aires levantan la vista buscando una nube que no está. El fenómeno se conoce popularmente como "el llanto de las tipas" y arrastra un mito persistente: que el árbol llora, o directamente "escupe". Pero el que produce el agua es otro .

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El responsable es un insecto, la chicharrita de la espuma (Cephisus siccifolius) , un hemíptero de la familia Aphrophoridae. Este invertebrado se alimenta de la savia. Con su aparato bucal pincha los tejidos tiernos de la planta y succiona el jugo azucarado que circula por dentro.

En su etapa de ninfa, además, fabrica su propio refugio. Con el excedente de líquido que elimina arma una espuma que la esconde de los depredadores y la mantiene húmeda. Esas burbujas nacen de batir ese líquido con aire que el insecto introduce por un tubo respiratorio ubicado en la punta del abdomen. Cuando las masas de espuma ganan peso y volumen, se licuan y caen en gotas, a veces con tanta abundancia que forman charcos en el piso .

La chicharrita es un insecto local, clasificado como especie nativa registrada, entre otros sitios, en el Jardín Botánico, la Reserva Ecológica Costanera Sur y Palermo. Además de las tipas, el fenómeno ocurre en otras leguminosas, como los ceibos o los algarrobos .

Las gotas contienen agua, azúcares y sales minerales, y pueden dejar una sensación pegajosa, pero no representan un riesgo para la salud de las personas ni de las mascotas. No es tóxico ni mancha la ropa , aunque sí puede ensuciar un poco los autos que quedan estacionados bajo la copa.

La tipa, un árbol que llegó con Carlos Thays

La tipa (Tipuana tipu) es una fabácea nativa de las yungas del noroeste argentino, en Tucumán, Salta y Jujuy, y también está presente en Bolivia, Brasil y Uruguay. ¿Cómo llegó a las calles de Buenos Aires? Gracias al paisajista francés Carlos Thays, director de Paseos desde 1891, quien forestó calles y avenidas con árboles nativos en alineación, como las tipas y los jacarandás.

Hoy, según datos del Gobierno de la Ciudad, hay 14.847 tipas, lo que las ubica como la séptima especie más frecuente del arbolado urbano: 9.330 en veredas y 5.517 en espacios verdes. Por el tamaño que alcanza su follaje, un informe oficial de 2014 señalaba que la tipa solo se planta en las avenidas más anchas.

Los túneles de tipas embellecen a la Ciudad de Buenos Aires. Dirección General de Espacios Verdes y Arbolado

Algunos de esos corredores son postales porteñas. La avenida Pedro Goyena, en Caballito, aparece en el circuito turístico oficial del barrio como un túnel verde de tipas añosas. La avenida Melián, en Belgrano R, es célebre por el túnel que forman las copas sobre la calzada.

El fenómeno del llanto de las tipas suele comenzar a fines de octubre, intensificarse durante noviembre y extenderse hasta los primeros días de diciembre, y está ligado al crecimiento de los brotes nuevos después del invierno y al ciclo reproductivo del insecto.

Para cuando se apaga, las tipas ofrecen el espectáculo de la caída de sus flores amarillas, y luego sigue entregando el milagro de la sombra bajo el cada vez más ardiente sol porteño, refugio para la fauna, captura de carbono y barrera contra el ruido en las calles de mucho tránsito.