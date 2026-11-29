Más argentino que nunca: Haaland celebró el gol de Enzo Fernández haciendo el Topo Gigio El noruego, que puso en ventaja al Manchester City ante Arsenal en la Premier League, emuló el festejo que había hecho el volante de la Scaloneta durante el Mundial 2026. Por Agregar C5N en









Haaaland y Enzo Fernández convirtieron para el empate ante Liverpool

En la 12° fecha de la Premier League, Enzo Fernández convirtió el segundo tanto ante Arsenal y el delantero Erling Haaland sorprendió con la celebración ante el argentino: hizo el gesto del Topo Gigio.

El noruego había puesto en ventaja a los ciudadanos a los 34 minutos de la primera parte en un duelo que prometía que iba a ser un partidazo y no terminó defraudando. Sin embargo, la historia no parecía fácil para la visita en Londres ya que seis minutos más tarde los Gunners llegaron a la igualdad en el marcador de la mano de Kei Havertz.

En la parte complementaria, en apenas 3 minutos el argentino Enzo Fernández logró estirar nuevamente la ventaja para con conjunto celeste: tras una muy buena jugada colectiva del City que arrancó tres cuartos de canchan en su propio campo de juego, el campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022 punteó la pelota cuando quedó casi mano a mano con el arquero local para desatar la locura de la parcialidad para el conjunto de Manchester.

Sin embargo, todas las miradas se las llevó el delantero de la manera particular en que celebró el grito de gol del argentino. Es que, el europeo se acercó hasta el reciente goleador y emuló el festejo que hizo Enzo durante las semifinales del Mundial 2026 ante Inglaterra, desatando la risa entre ambos y dejando en claro la complicidad que hay entre ellos.

¿Alguna vez imaginaste ver un TOPO GIGIO de ERLING HAALAND? ¡El noruego imitó el icónico festejo de Enzo Fernández vs. Inglaterra cuando celebraban ante Arsenal! Mirá la Premier League por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/p52qyOCSe5 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 29, 2026 El gesto bien argentino de Erling Haaland con Julián Álvarez, Enzo Fernández y Gerónimo Rulli Esta no es la primera vez que Erling Haaland muestra su cercanía con Argentina y los jugadores argentinos, ya que en octubre, el noruego mostró qué costumbre argentina adquirió tras compartir plantel con varios argentinos a lo largo de su carrera.

Para celebrar lo que fueron sus 100 goles sin penales en la Premier League en apenas 139 partidos y convertirse en el jugador que más rápido llegó a esa cifra en la historia de la competición, usó sus redes sociales para enviarle un mensaje a Julián Álvarez, Enzo Fernández y Gerónimo Rulli, con quienes supo compartir vestuario en el Manchester City. “Gracias Julián Álvarez, Enzo Fernández y Gerónimo Rulli por presentar esta encantadora bebida”, escribió junto al emoticón del mate. En la foto, que el delantero publicó tanto en su cuenta personal de X como en su feed de Instagram, se lo ve con la camiseta del City y la infusión en mano respetando las técnicas para su armado ya que hizo “la montañita” para un costado e introdujo la bombilla en el otro sector.