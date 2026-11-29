Las demoras de Alpine que arruinaron la carrera de Franco Colapinto en el Gran Premio de Qatar Franco Colapinto terminó 13° en el Gran Premio de Qatar tras una parada para el olvido de los mecánicos de su escudería. Por Agregar C5N en









Las demoras en boxes de Alpine complicaron a Franco Colapinto en el Gran Premio de Qatar.

A pesar de haber construido un sólido primer tramo de carrera con una estrategia diferente a la de la mayoría de sus rivales, Franco Colapinto finalizó en el 13° puesto del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1 debido a una parada defectuosa en los boxes de Alpine que le costó segundos clave y varias posiciones en pista.

En la 22ª fecha del calendario, el representante argentino había elegido partir con el compuesto duro y mantenía un ritmo firme hasta que fue llamado a detenerse en la vuelta 28.

Allí, los mecánicos del conjunto francés demoraron mucho más de lo previsto por inconvenientes para ajustar los neumáticos delanteros, provocando que Colapinto regresara al circuito en el 14° lugar, detrás de Pierre Gasly, para terminar cerrando la jornada en la 13ª colocación.

¡NO SE PUEDE CREER! Los mecánicos de Alpine tuvieron problemas con el neumático delantero izquierdo y Franco Colapinto se demoró muchos segundos en su parada en boxes.



#QatarGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/v0z9dTNt2d — SportsCenter (@SC_ESPN) November 29, 2026 Cómo el problema con los neumáticos delanteros condicionó la carrera de Franco Colapinto La falla técnica en el pit stop de la vuelta 28 echó por tierra la planificación del argentino en el circuito qatarí, donde venía cumpliendo al pie de la letra con el plan del equipo.

Con las gomas duras colocadas desde la largada, Franco Colapinto recibió la aprobación de su ingeniero Stuart Barlow por la radio interna. “Amigo, estás haciendo exactamente lo que necesitamos en cuanto a tiempos por vuelta. Por nuestra parte, el equilibrio parece estable”, lo destacaron.