El actor festejó con una reunión privada en la que no faltaron las figuras del ambiente artístico. El momento más emotivo de la noche llegó al soplar las velitas acompañado por sus hijos y tras recibir un especial obsequio de Anita Espasandín.

El actor chileno Benjamín Vicuña celebró su cumpleaños número 48 con una exclusiva fiesta íntima en la que combinó el clima familiar con la presencia de varias figuras del espectáculo. Lejos del protocolo, el actor disfrutó de una noche distendida donde el momento central estuvo marcado por la emoción de soplar las velitas rodeado de sus hijos y el romántico regalo de Anita Espasandín , quien volvió a mostrarse inseparable junto a él en una fecha clave.

La China Suárez mostró la "casa de los sueños" y reveló un detalle de su hogar con Mauro Icardi

Vicuña festejó sus 48 años con una reunión privada, alejada de grandes despliegues y enfocada en su círculo íntimo. El protagonismo de los chicos durante el festejo reflejó el presente personal de Vicuña, quien divide su rutina laboral entre Chile y la Argentina.

Días antes de su aniversario, en una aparición pública junto a Espasandín, ya había dejado en claro el motivo por el cual elige instalarse en el país: “Acá tengo lo más importante de mi vida, que son mis hijos ”. Durante esa charla con los medios, el actor puso un freno a las preguntas sobre temas vinculados a sus hijos al sentenciar que “esas cosas se hablan en privado”.

Por su parte, Anita Espasandín se sumó a los festejos desde temprano con un romántico gesto en redes: a pesar de su habitual bajo perfil, compartió un video recopilando momentos junto a él musicalizado con “Guantanamera”, de Guitarricadelafuente, y le dedicó el mensaje: “Feliz vida @benjaminvicuna.ok Gracias por tu amor!".

Los saludos de sus colegas también dijeron presente en las redes sociales, como el caso de Soy Rada , quien compartió una postal abrazado junto al cumpleañero y a Joaquín Furriel con la divertida y cómplice dedicatoria: “Feliz cumpleaños amigo. UTA QUIERE LA RAJA”.

De este modo, rodeado por el afecto de sus hijos, el cariño de sus amistades y el romántico saludo de Espasandín, Vicuña recibió sus 48 años con un festejo de bajo perfil que dejó ver apenas unos destellos de su intimidad en el mundo digital.

Benjamín Vicuña rompió el silencio tras la supuesta crisis de pareja con Anita Espasandin

Benjamín Vicuña salió a desmentir de rotundamente los comentarios sobre un presunto quiebre con Anita Espasandin. Consultado por el móvil de SQP (América), negó que exista un conflicto y aseguró que el vínculo atraviesa un buen momento. “No, eso no es verdad. Estamos bien, he estado trabajando mucho entre España y Argentina, he venido toda la semana a ver a mis hijos, pero todo más que bien”, afirmó.

Con esa respuesta, el actor intenta terminar con la discusión instalada en la televisión sobre su relación, que ya suma más de dos años. Sus palabras llegaron después de que trascendiera que ambos no estarían pasando por una buena etapa, una versión que lo ubicó en el centro de la agenda de los programas de espectáculos.

En su descargo, el artista chileno se refirió a su ritmo laboral, repartido entre España y la Argentina, y en su presencia en el país durante toda la semana para compartir tiempo con sus hijos. De ese modo, presentó su situación personal como un panorama con un trabajo intenso y vida familiar activa, sin señales de conflicto con su pareja.

Se trata de la primera vez que el actor se refirió públicamente al asunto. Hasta entonces, las versiones sostenían que, en medio de los conflictos mediáticos de la China Suárez, él no estaría atravesando su mejor momento.