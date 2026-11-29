Su propuesta combinaba la alta cocina francesa clásica con la vanguardia española. Murió mientras se encontraba en su taller de pintura.

El mundo de la alta cocina llora la repentina muerte de Juan Amador , renombrado chef hispano-alemán, quien falleció este domingo a los 57 años en Viena. La noticia fue comunicada por el equipo del restaurante Amador , que poseía en la capital austríaca y con el que se convirtió en el primer cocinero en obtener tres estrellas de la guía Michelin en Austria.

"Con profunda tristeza nos despedimos de Juan Amador, quien falleció inesperadamente ayer sábado, 28 de noviembre de 2026" , informaron.

"Perdemos a una persona extraordinaria, un cocinero, artista, amigo y compañero de camino que marcó nuestro trabajo conjunto como nadie" , añadió en su escueto mensaje, publicado en redes sociales.

Según la televisión pública austríaca ORF y otros medios del país centroeuropeo, Amador murió de una insuficiencia cardíaca en su taller de pintura .

Juan de la Cruz Amador Pérez , conocido como Juan Amador, nació en diciembre de 1968 en Waiblingen, Alemania, en una familia de padres andaluces. Se definía como un alemán con "pasaporte y corazón españoles" y resumía su exigencia en la frase latina Per aspera ad astra.

Consiguió su primera estrella Michelin en 1993, a los 25 años, en el restaurante Petersilie, en Lüdenscheid, y en 2002 sumó dos estrellas en Aschaffenburg. En 2004 abrió en Langen su restaurante homónimo, Amador, donde obtuvo la tercera estrella Michelin en 2007. En 2016 trasladó su proyecto a Viena, donde recibió dos estrellas en su primer año y alcanzó la tercera en 2019, convirtiéndose en el primer cocinero en lograrlo en Austria.

Su propuesta combinaba la alta cocina francesa clásica con la vanguardia española y el concepto de "mar y montaña", con platos como la salsa beurre blanc helada y la paloma con curry morado y mango. Falleció el 28 de noviembre de 2026 en Viena, a los 57 años, a causa de una insuficiencia cardíaca mientras estaba en su taller de pintura.

Juan Amador falleció este fin de semana a los 57 años. Wikimedia Commons

"Mar y montaña significa el mar y la tierra; combinar, por ejemplo, pescado con caracoles o setas", explicó el chef de prestigio internacional, que consideraba ese principio "la cosa más importante" de su cocina y resumía su exigencia profesional en la máxima latina 'Per aspera ad astra' ("a través del esfuerzo, hacia las estrellas"), extraída de la tragedia Hércules furioso, de Séneca.

La célebre guía Gault&Millau, que lo apodó el Gran Maestro de los Sutiles Matices, destacó este domingo, tras lamentar su muerte, que "si bien la base de su cocina era la alta cocina francesa clásica, Amador encontró su libertad en la vanguardia española".