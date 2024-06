El inquietante video de un fantasma que prende la aspiradora y limpia el piso que se volvió viral

Si bien el clip dura apenas unos segundos, se puede observar desde donde está ubicada la cámara -la cocina de a vivienda- como enfoca la aspiradora apoyada sobre el piso. En cuestión de segundos, este electrodoméstico se enciende, comienza hacer su ruido característico y aspira una porción del espacio.

Si bien todavía no existe una explicación al respecto, si se pudo tratar de una broma o no, el video generó cientos de comentarios en redes sociales. En X, algunos de ellos comentaron a favor de dejar que una entidad limpie la casa de uno: "Busco fantasma que me lave la ropa. Puede venir todos los días. Le pega con dos sesiones de espiritismo para sus familiares más información por DM"; "Mándenlo para mi casa al fantasma", entre otros.

Una cantante se casó con un fantasma, se separó por una infidelidad y ahora adoptó a un payaso endemoniado

Esta insólita historia comenzó en el año 2022, cuando la cantante conocida como Brocarde se casó con un fantasma de un soldado victoriano llamado Edwardo. Aunque la historia de amor no duró mucho, ya que por una finalidad la pareja se separó. Ahora, la artista adoptó un payaso que asegura "está poseído".

La cantante de 40 años, se casó en el 2022 con Edwardo, un fantasma victoriano. La breve ceremonia fue grabada y el video compartido en la cuenta oficial de Brocarde y en su canal de YouTube. Aunque la feliz pareja no duró mucho, ya que con el tiempo ella comenzó a conocer la verdadera personalidad de Edwardo: "Después de nuestra reunión inicial, Edwardo poco a poco me reveló más sobre sí mismo", expresó.

Después de varios meses y a menos de un año de su casamiento, la artista oriunda de Oxfordshire decidió separarse del fantasma, tras acusarlo de engañarla. Eso no es todo, sino que Edwardo se volvió más intenso y llegó acosarla: "Pensé que había comenzado un nuevo capítulo de mi vida libre de fantasmas", aseguró la cantante en el 2023, antes de darse cuenta que su expareja no se había retirado de su vida de forma permanente.