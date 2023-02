El increíble invento de la NASA para encontrar personas atrapadas tras un desastre

Con la ayuda de la NASA, el Departamento de Seguridad Nacional produjo diseños y prototipos para una herramienta que podría detectar personas atrapadas bajo varios pies de escombros.

En 2010, luego de que equipos de la Fuerza de Tareas de Búsqueda y Rescate Urbano de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de EEUU (FEMA) brindaran ayuda humanitaria después de un devastador terremoto en Haití, llegaron solicitudes de una tecnología que se agregaría a la caja de herramientas de búsqueda y rescate, para que los socorristas localicen a las personas atrapadas bajo los escombros en desastres similares.

La solicitud pronto llegó a los gerentes del Laboratorio de la NASA, que idearon una tecnología de detección remota para tratar de medir los latidos del corazón a distancia. El proyecto se denominó Finding Individuals for Disaster Emergency Response (FINDER).

Cómo funciona FINDER

FINDER funciona mediante el uso de un radar de microondas para detectar movimientos minúsculos del cuerpo causados por procesos innatos a los seres vivos, como los latidos del corazón o la respiración. Si bien estos pequeños movimientos son difíciles de percibir, las longitudes de onda utilizadas por el radar de microondas pueden penetrar profundamente a través de montañas de tierra y escombros.

“Tu cuerpo se mueve un milímetro cuando tu corazón late. Debido a que los escombros en sí no se mueven, podemos separar esos movimientos. Luego, observamos si el movimiento muestra tanto los latidos del corazón como la respiración”, explicó Jim Lux, quien fue el administrador de tareas de los prototipos FINDER.

FINDER puede distinguir entre movimientos realizados por personas y maquinaria, e incluso entre personas y animales, una distinción importante en el entorno de búsqueda.

El FINDER inicial no estuvo exento de limitaciones. No pudo determinar con precisión cuántas personas estaban enterradas, y no pudo ver mucho más allá de ciertos materiales, como paredes de metal sólido, pero el concepto demostró tener posibilidades.

Después de que el prototipo inicial se mostró prometedor, una empresa con sede en Florida construyó prototipos adicionales con la ayuda de los diseñadores de la NASA. X3 FINDER, la última variante, tiene diferencias con la versión original: alojado en una caja de color rojo brillante, es mucho más liviano y es capaz de realizar un escaneo completo en menos de 30 segundos, en comparación con los 90 del original.