2 de noviembre de 2026 Inicio
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Quini 6: los resultados del sorteo 3.422 del domingo 1 de noviembre de 2026

Conocé todos los detalles de este popular juego: los números, los ganadores, el pozo millonario y el próximo monto.

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Estos son los resultados del sorteo del domingo 1 de noviembre de 2026.

Estos son los resultados del sorteo del domingo 1 de noviembre de 2026.

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El sorteo 3.422 del Quini 6 de este domingo 1 de noviembre repartió un importante premio en este juego de azar que organiza la Caja de Asistencia Social de la Lotería de Santa Fe.

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El Tradicional del Quini 6: resultado del domingo 1 de noviembre de 2026

Números ganadores: 7 - 8 - 9 - 10 - 14 - 41

6 aciertos: vacante. Premio: $1.243.482.887

5 aciertos: 32 ganadores. Premio: $1.694.274

4 aciertos: 2.453 ganadores. Premio: $6.630

La Segunda del Quini 6: resultado del domingo 1 de noviembre de 2026

Números ganadores: 2 - 4 - 16 - 24 - 27 - 37

6 aciertos: Vacante. Premio: $1.855.682.086

5 aciertos: 32 ganadores. Premio: $1.694.274

4 aciertos: 1.924 ganadores Premio: $8.453

La Revancha del Quini 6: resultado del domingo 1 de noviembre de 2026

Números ganadores: 0 - 2 - 14 - 23 - 29 - 39

6 aciertos: vacante. Premio: $800.000.000

Siempre Sale del Quini 6: resultado del domingo 1 de noviembre de 2026

Números ganadores: 2 - 5 - 8 - 9 - 14 - 40

5 aciertos: 54 ganadores. Premio: $9.006.984

Pozo extra: resultado del domingo 1 de noviembre de 2026

Números ganadores: 0 - 2 - 4 - 7 - 8 - 9 - 10 - 14 - 16 - 23 - 24 - 29 - 37 - 39 - 41

6 aciertos: 1.221 ganadores. Premio: $163.800

Próximo pozo del Quini 6

El próximo pozo del sorteo 3.423 del Quini 6 se realizará el miércoles 4 de noviembre a las 21:15. Pozo estimado: $4.400.000.000.

¿Qué es el Quini 6?

El Quini 6 es un juego de monto variable que se calcula en relación a lo recaudado. El mismo consiste en tener que seleccionar seis números de cuarenta y seis. Posee cuatro variantes: una es el Sorteo Tradicional, otra la Segunda del Quini, también está La Revancha y, por último, el Siempre Sale.

En las primeras dos modalidades (Tradicional y Segunda del Quini), se proclama ganador del primer premio a aquellas apuestas cuyos seis números elegidos coincidan con el total de los números favorecidos por el sorteo. El segundo es para quienes tengan cinco aciertos y el tercero para los que obtengan cuatro. El pozo quedará vacante e incrementará para el concurso siguiente en caso de que no se registren apuestas ganadoras.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar al Quini 6, los jugadores deben elegir 6 números al azar entre el 00 y el 45. En ese momento, eligen bajo qué modalidad apostar: tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra. Actualmente, el valor del Quini 6 es de $100 para las primeras dos modalidades y se suman $50 más al agregar el resto. Es decir, el monto final quedaría en $250.

Quini 6: ¿Hasta qué hora se puede jugar?

Los apostadores podrán realizar su juego hasta las 19 para los sorteos de los miércoles y a las 20:30 para los domingos.

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