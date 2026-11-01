Diego Maradona Jr. pidió justicia por su padre: "Se lo podría haber salvado, podría haber vivido muchos años" Tras los alegatos y a la espera de la sentencia por la muerte de su padre, el hijo del astro del fútbol se refirió al equipo médico imputado: "Todo estaba premeditado, hubo una negligencia atroz". Por Agregar C5N en









Diego Maradona con su hijo Diego Jr.

El hijo de Diego Maradona y Cristiana Sinagra, Diego Jr., habló del juicio por la muerte de su padre y responsabilizó al equipo médico imputado en la causa. "A mi padre se le podría haber salvado, es algo que nunca podré aceptar. Podría haber vivido muchos años más", lamentó el exfutbolista de 40 años.

Diego Jr. definió al astro del fútbol como "un superhéroe" y prometió continuar su reclamo por justicia: "Mientras viva, lucharé por eso". Las declaraciones se dieron en el marco de una entrevista en el programa italiano Verissimo, en la que enumeró las irregularidades en las últimas semanas del juicio y en el traslado de su padre del hospital a la casa en la que murió.

Diego Maradona con su hijo Diego Jr. "Estuvimos a punto de sufrir otra anulación porque un abogado defensor llegó a falsificar un historial médico. En una grabación de audio, un médico dice ‘tenemos que crear un historial médico, porque si él muere, ¿cómo vamos a justificarlo?’. Todo estaba premeditado, hubo una negligencia atroz", apuntó Diego Jr.

El entrenador de fútbol deslizó, como crítica a los profesionales de la salud que atendieron a la leyenda de la Selección argentina: "Sin embargo, a la hora de cobrar su dinero, no hubo negligencia alguna, de eso nunca se olvidaron".

Diego Maradona con su hijo Diego Jr. El hijo de Maradona repasó que su padre había recibido el alta hospitalaria y fue trasladado a una residencia privada para continuar con su recuperación tras una intervención quirúrgica por un hematoma en la cabeza. En la misma vivienda murió el 25 de noviembre de 2020.

"Creo que fue solo una excusa para sacarlo del hospital. No había una infraestructura médica adecuada, no había absolutamente nada", afirmó Maradona Jr., quien agregó detalles puntuales sobre las carencias del lugar: "No había oxígeno, ni sueros, nada de nada. Básicamente, solo se lo llevaron a casa". El pedido de Diego Maradona a su hijo Diego Jr. Al ser consultado sobre si su padre le solía repetir que si no lo perdonaba no podría irse en paz, Diego Jr. lo confirmó y detalló que "el camino fue largo, pero el perdón llegó rápido". "Es cierto, solía decir eso constantemente. Siempre decía, ‘tenés que perdonarme por lo que te hice’. Sinceramente, no me costó nada hacerlo", relató el exfutbolista y concluyó: "Me alegra haberlo hecho, porque nunca me habría perdonado a mí mismo si él hubiera fallecido cargando con ese dolor".