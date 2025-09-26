El hombre regresa a la Luna: la NASA confirmó la fecha en la que una misión tripulada viajará al satélite

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio dio a conocer detalles sobre la nueva etapa del programa Artemis. Cuatro astronautas se preparan para una misión clave rumbo al espacio profundo.

La agencia espacial confirmó que el despegue de Artemis II está programado para el 26 de febrero de 2026.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) anunció el calendario oficial de la misión Artemis II , la primera en más de medio siglo que llevará nuevamente a seres humanos hacia la órbita lunar. El vuelo será un paso determinante dentro del programa Artemis , que busca establecer la presencia permanente del hombre en el satélite. Aunque en esta oportunidad no habrá alunizaje, sí se pondrán a prueba los sistemas que garantizarán la seguridad de los próximos viajes. La decisión marca un hito desde el histórico Apolo 17 de 1972, la última vez que una tripulación se acercó a la superficie de la Luna.

El nuevo desafío contempla el uso del cohete Space Launch System (SLS) y de la cápsula Orión, especialmente diseñada para trayectos prolongados en el espacio profundo. Durante diez días, la nave dará un sobrevuelo cercano a casi 10 mil kilómetros de la superficie lunar, después de un giro completo alrededor de la Tierra. La misión no solo representa un regreso simbólico, sino que también validará sistemas de soporte vital, comunicación, navegación y reentrada. Estos ensayos resultan indispensables para el éxito de Artemis III, previsto como el próximo alunizaje a realizarse hacia 2027.

La agencia espacial estadounidense confirmó que el despegue de Artemis II está programado para el 26 de febrero de 2026. Ese día, la cápsula Orión será impulsada por el poderoso SLS en un viaje que se extenderá por diez jornadas. El itinerario incluye rodear la Tierra, impulsarse hacia el espacio profundo y realizar un sobrevuelo a baja distancia de la Luna . De este modo, se simularán las condiciones de un viaje real con tripulación a la superficie, validando cada detalle antes del próximo intento de alunizaje.

Durante el recorrido se evaluará el rendimiento de los sistemas de la nave en condiciones extremas. Entre los puntos clave figuran el control de la presión y oxigenación en la cabina, la estabilidad de las comunicaciones y la capacidad de la cápsula para resistir el reingreso en la atmósfera terrestre. Estos factores son considerados vitales para garantizar que futuras misiones con alunizaje puedan desarrollarse sin riesgos.

En paralelo, se probará el comportamiento del sistema de propulsión en maniobras complejas. Todas estas verificaciones convertirán a Artemis II en una prueba general para el regreso definitivo a la superficie lunar.

Astronautas misión Artemis II de la NASA NASA

Qué astronautas de la NASA viajarán a la Luna

La tripulación estará integrada por cuatro especialistas seleccionados por su experiencia y trayectoria. El comandante será Reid Wiseman, aviador naval y astronauta entrenado por la NASA desde 2011, con una amplia carrera en vuelos espaciales. Lo acompañará Victor Glover, piloto de pruebas de la Fuerza Aérea estadounidense y parte de la generación de astronautas de 2013, quien ya participó en la misión Crew-1 de SpaceX con destino a la Estación Espacial Internacional. Glover será además el primer piloto afroamericano en volar a bordo de la cápsula Orión alrededor de la Luna.

La misión contará también con la presencia de Christina Koch, reconocida por haber logrado el vuelo espacial individual más prolongado realizado por una mujer, con 328 días en órbita entre 2019 y 2020. Su experiencia será clave en la evaluación de los sistemas de soporte vital en entornos de larga duración.

Finalmente, el canadiense Jeremy Hansen completará el equipo, en representación de la Agencia Espacial Canadiense, de la que forma parte desde 2009. Con este grupo diverso, Artemis II simboliza no solo el regreso del hombre al espacio profundo, sino también la consolidación de una cooperación internacional para avanzar en la exploración del universo.