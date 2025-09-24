La NASA confirmó que una misión tripulada a la Luna despegará en 2026 Artemis II, el primer viaje con astronautas en más de 50 años, podría lanzarse dos meses antes de lo previsto. El objetivo es establecer las bases para una presencia humana permanente en el satélite. Por







NASA afirmó que el sistema de lanzamiento está "prácticamente listo". X @NASA

La NASA confirmó que Artemis II, la primera misión tripulada a la Luna en más de 50 años, despegará en los primeros meses de 2026 e, incluso, podría hacerlo antes de lo previsto: si bien el lanzamiento está programado para fines de abril, el objetivo es adelantarlo a febrero.

Así lo anunció la administradora adjunta de la Dirección de Misiones de Desarrollo de Sistemas de Exploración (ESDMD) de la NASA, Lakiesha Hawkins, durante una conferencia de prensa que brindó este martes. "Juntos tenemos un asiento en primera fila para ver la historia", afirmó.

"La ventana de lanzamiento podría abrirse tan pronto como el 5 de febrero, pero queremos enfatizar que la seguridad es nuestra máxima prioridad", sostuvo. El Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) está "prácticamente listo y preparado para funcionar", pero falta completar la cápsula de la tripulación, bautizada Orión, y realizar las pruebas en tierra.

La misión Artemis II durará 10 días y llevará a cuatro astronautas: Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, de la NASA, y Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense. No alunizarán, pero serán la primera tripulación en viajar más allá de la órbita baja terrestre desde la misión Apolo 17 en 1972.

Astronautas misión Artemis II de la NASA Los astronautas que irán a la Luna en la misión Artemis II. NASA

El director de vuelo principal de Artemis II, Jeff Radigan, remarcó que llegarán más lejos en el espacio que cualquier otra persona antes. "Irán al menos 9.200 kilómetros más allá de la Luna, lo que es mucho más alto que lo que alcanzaron las misiones anteriores", explicó. El objetivo de la misión es probar los cohetes y la nave para, de esta manera, preparar el terreno para un futuro alunizaje y el establecimiento de una presencia humana permanente en la superficie lunar. También se realizarán experimentos para monitorear cómo el espacio afecta los cuerpos de los astronautas.