Una amiga del joven hallado en la casa de Cerati habló de la relación con los Graf: "Nunca supe de problemas"

La mujer, llamada Silvina Pedro, se refirió al misterio por el crimen de Diego Fernández Lima. "No sé qué pudo haber pasado. No sabemos quiénes son los responsables", advirtió.

Una amiga del joven hallado en la casa de Cerati dialogó con C5N.

Gustavo Cerati, 66 años después: secretos, legado y la huella imborrable del líder de Soda Stereo.
Gustavo Cerati cumpliría hoy 66 años: secretos, legado y la huella imborrable del líder de Soda Stereo

En diálogo con El Diario, por C5N, la mujer llamada Silvina Pedro expuso que no advirtió ningún enfrentamiento entre Fernández Lima y Graf. "Nunca supe nada de algún problema con la familia Graf. En la libreta que tenía el padre de Diego, no estaba ese nombre", expresó.

En tal sentido, marcó la incertidumbre por el caso y se refirió a la investigación. "No había ningún indicio que marque que no quería volver a su casa. No sé qué pudo haber pasado. No sabemos quiénes son los responsables. La desaparición la tomaban como fuga de hogar. En ese momento, la Policía no tomaba las denuncias como una investigación. Los padres hicieron todo", advirtió en el programa conducido por Daniela Ballester y Julián Guarino.

diego fernandez lima
Diego Fernández Lima fue hallado en la casa de Cerati.

En tanto, marcó que la madre de Fernández Lima evita enterarse de información sobre el suceso a través de los medios y definió al joven: "La madre no ve tele para no conmocionarse. Diego era amable, amaba el deporte y siempre tenía una sonrisa".

También hizo alusión a su vínculo con el joven: "Hice la primaria con Diego hasta séptimo grado y después nos separamos porque fuimos a distintas secundarias, pero como vivíamos a una cuadra siempre estábamos en contacto y nos cruzábamos. Era una familia divina".

Quién es Cristian Graf, el principal sospechoso por la muerte del joven hallado en la casa de Gustavo Cerati

Mientras avanza la investigación por el hallazgo del cuerpo de Diego Fernández Lima, el joven hallado enterrado al lado de una casa de Gustavo Cerati en el barrio de Coghlan, crecen las sospechas alrededor de Cristian Graf. Era un excompañero de colegio y es el principal apuntado por la fiscalía.

Graf hoy tiene 56 años y, para la Justicia, es el principal sospechoso de la “muerte violenta e intento de descuartizamiento” de Fernández Lima, desaparecido en el año 1984.

De acuerdo con lo que lograron recabar los investigadores, Graf y la víctima eran amigos y se conocen desde la etapa de preescolar. Pasaron todo el colegio juntos y fueron compañeros incluso en Escuela Nacional de Educación Técnica (ENET) N° 36, momento en el que nunca más se supo de él.

El dato que disparó la teoría para los investigadores es que la casa donde fue hallado es precisamente la propiedad donde vivía el propio Cristian Graf. La familia Graf, según contó Diego Gabriele en Mañanas Argentinas por C5N, era la propietaria de la casa y se espera que haya movimientos policiales. "Acá vive la madre de Cristian Graf, que vivía con su hijo y su hija; que se fue a vivir al sur. Él vive cerca, nunca se fue del barrio".

