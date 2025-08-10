10 de agosto de 2025 Inicio
Tucumán: hallaron asesinada a una joven que había denunciado a su tío por abuso sexual

La víctima tenía 18 años. Su cuerpo, encontrado golpeado, fue trasladado a una morgue judicial para realizar una autopsia.

La joven asesinada en Tucumán se llamaba Yuliana Borges.

Una joven fue hallada asesinada en su casa en la provincia de Tucumán y la principal sospecha de las autoridades apunta a que se trata de un femicidio, ya que su cuerpo se encontraba golpeado.

El hecho se descubrió en una casa del barrio Ampliación Olleros, donde la joven, que fue identificada como Yuliana Borges y tenía 18 años, fue encontrada muerta. Su cuerpo fue trasladado a una morgue judicial para llevar adelante una autopsia que establezca los motivos del fallecimiento.

Por lo pronto, la investigación expuso que la madre de Borges había denunciado a su hermano por abuso sexual contra su hija. Ante esta situación, el hombre es el principal sospechoso por el suceso, aunque se busca confirmar si tuvo responsabilidad en el asesinato.

En tanto, la joven fue despedida en las redes sociales tras el hecho. "Cuánto más tiene que pasar para que se haga justicia? La madre pidió ayuda hace dos meses y hoy está despidiendo a su hija en un cajón", enfatizó una vecina. Por su parte, un joven aseveró: "Justicia por Yuli. Dios, dale consuelo a su madre y que paguen todas esas personas que hicieron esto".

Qué hacer ante un caso de violencia de género

En caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144. Se trata de la línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento. Para casos de riesgo, llamar al 911.

También es posible comunicarse por WhatsApp al 1127716463 o por mail a [email protected].

