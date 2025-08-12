IR A
IR A

Taylor Swift lanzó una playlist de versiones que dice muchas cosas de cómo será su nuevo disco

La cantante comenzó la promoción de su esperado nuevo trabajo The Life of a showgirl y le "regaló" a los fans una selección de canciones versionadas junto a los productores suecos Max Martin y Shellback que ya está disponible en Spotify.

La cantante publicó en su sitito web un adelanto del nuevo trabajo discográfico.

La cantante publicó en su sitito web un adelanto del nuevo trabajo discográfico.

Redes Sociales

La cantante Taylor Swift anunció su nuevo disco The Life of a Showgirl y compartió una playlist con 20 versiones de muchos de sus clásicos, que ya está disponible en Spotify.

La mediática tendrá su propia biografía en la plataforma internacional.
Te puede interesar:

"La one" ya tiene a sus protagonistas: la biopic sobre Moria Casán se prepara para su filmación

Tras finalizar su celebrada gira mundial The Eras Tour, con una recaudación récord de 2.000 millones de dólares, la artista estadounidense se concentra ahora en el lanzamiento de su más reciente trabajo, del que sólo trascendió el nombre

Taylor eligió el podcast New Heights, dedicado al fútbol americano, que presentan su novio, Travis Kelce, y su hermano, la estrella de la NFL Jason Kelce, para hablar del tema y compartió un fragmento en su cuenta de Instagram.

Embed

En una muy particular campaña de márketing, desde su sitio web ya están disponibles en modo preventa distintos formatos físicos del disco, como un vinilo naranja translúcido con purpurina dorada, un CD con póster desplegable y hasta una cinta de cassette. Al parecer, todo estaría disponible a partir del 13 de octubre, aunque trascendió que ésta no sería la fecha del lanzamiento.

Tylor Swift en su cuenta de Instagram

Playlist de Taylor Swift: dónde escucharla

La lista de Taylor Swift sobre The Life of a Showgirl: disponible en Spotify bajo el título "And, baby, that’s show business for you”, con 22 canciones ya editadas, reversionadas junto a Max Martin y Shellback, dos nombres fundamentales para los discos pop más exitosos de la intérprete.

Entre los títulos figuran:

  • 22
  • We Are Never Ever Getting Back Together
  • Blank Space
  • Style
  • Ready For It?
  • “Delicate”
  • Message In A Bottle (Taylor’s Version)
  • Wonderland
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Kevin Johansen en el Malba: "Sin arte somos peores"

últimas noticias

La cantante publicó en su sitito web un adelanto del nuevo trabajo discográfico.

Taylor Swift lanzó una playlist de versiones que dice muchas cosas de cómo será su nuevo disco

Hace 51 minutos
play

Diputados destrabó en comisión de investigación por la estafa $LIBRA

Hace 1 hora
El gobierno de Estados Unidos anunció la detención de más de 300 mil inmigrantes ilegales

El gobierno de Estados Unidos anunció la detención de más de 300 mil inmigrantes ilegales

Hace 1 hora
play

Milei se reunirá con un grupo de diputados en Olivos con el objetivo de blindar los vetos

Hace 1 hora
play

Crimen en la casa de Cerati: piden la indagatoria de Cristian Graf por encubrimiento agravado

Hace 1 hora