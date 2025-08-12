Taylor Swift lanzó una playlist de versiones que dice muchas cosas de cómo será su nuevo disco La cantante comenzó la promoción de su esperado nuevo trabajo The Life of a showgirl y le "regaló" a los fans una selección de canciones versionadas junto a los productores suecos Max Martin y Shellback que ya está disponible en Spotify.







La cantante publicó en su sitito web un adelanto del nuevo trabajo discográfico. Redes Sociales

La cantante Taylor Swift anunció su nuevo disco The Life of a Showgirl y compartió una playlist con 20 versiones de muchos de sus clásicos, que ya está disponible en Spotify.

Tras finalizar su celebrada gira mundial The Eras Tour, con una recaudación récord de 2.000 millones de dólares, la artista estadounidense se concentra ahora en el lanzamiento de su más reciente trabajo, del que sólo trascendió el nombre

Taylor eligió el podcast New Heights, dedicado al fútbol americano, que presentan su novio, Travis Kelce, y su hermano, la estrella de la NFL Jason Kelce, para hablar del tema y compartió un fragmento en su cuenta de Instagram.

En una muy particular campaña de márketing, desde su sitio web ya están disponibles en modo preventa distintos formatos físicos del disco, como un vinilo naranja translúcido con purpurina dorada, un CD con póster desplegable y hasta una cinta de cassette. Al parecer, todo estaría disponible a partir del 13 de octubre, aunque trascendió que ésta no sería la fecha del lanzamiento.

Tylor Swift en su cuenta de Instagram Redes Sociales Playlist de Taylor Swift: dónde escucharla La lista de Taylor Swift sobre The Life of a Showgirl: disponible en Spotify bajo el título "And, baby, that’s show business for you”, con 22 canciones ya editadas, reversionadas junto a Max Martin y Shellback, dos nombres fundamentales para los discos pop más exitosos de la intérprete.