El hermano del camionero asesinado cruzó a Diego Santilli: "No politices"

El diputado de Juntos por el Cambio Diego Santilli se cruzó en televisión con el hermano de Guillermo Jara, el camionero asesinado en la Ruta 65 , quien le reclamó no politizar dicha muerte, quien le pidió no hacer política con dicha muerte. "Si me querés ayudar, no politices nada" , lanzó.

En se momento, el hermano de Jara lo interrumpió: "Solo quiero que haya Justicia, eso que me decís me chupa tres huevos. Quiero que los responsables que estaban ahí, vayan presos. Si vos querés hacer política, no me interesa a mí. Quiero Justicia por mi hermano nada más", y cerró: "No quiero que usen a mi hermano".

Qué se sabe del camionero asesinado en la Ruta 65

El camionero Guillermo Jara conducía por la Ruta 65 este lunes cuando se encontró con el piquete a la altura de Daireaux. No acató la orden de los manifestantes de detener la marcha e intentó esquivar el corte y seguir camino. En ese momento tres vehículos particulares lo siguieron para obligarlo a frenar.

Una de las camionetas sobrepasó al camión y dio una vuelta en "U". Cuando lo tuvo de frente, uno de los hombres le arrojó una piedra al parabrisas. Jara perdió el control y chocó, lo que le terminó provocando la muerte.