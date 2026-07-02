Horror en Ohio: rescataron a 16 chicos que vivían hacinados y en condiciones "casi salvajes"

Los menores fueron encontrados en una vivienda en ruinas; no estaban escolarizados ni recibían cuidados básicos. Varios de ellos debieron ser hospitalizados, algunos en estado delicado, tras el operativo policial que reveló la magnitud del caso.

La casa de la que rescataron a 16 menores en Ohio.

16 chicos de entre 18 meses y 18 años fueron rescatados de una vivienda ubicada en la pequeña localidad de Hamden, en Estados Unidos, donde vivían en condiciones extremas de abandono. Tras el operativo, siete de los menores fueron hospitalizados, dos de ellos trasladados en helicóptero y uno permanece en estado crítico.

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La intervención se produjo cuando agentes de la Oficina de Investigación Criminal de Ohio y efectivos del sheriff del condado de Vinton cumplían una orden de registro por una causa ajena al caso. Al ingresar a la propiedad, descubrieron una escena que luego describieron como una de las más impactantes de sus carreras.

Según la investigación, los menores convivían entre suciedad y excrementos humanos, no asistían a la escuela y habrían permanecido durante gran parte de los últimos cuatro años confinados en una habitación de aproximadamente 3,5 por 3,5 metros dentro del inmueble.

El sheriff Ryan Cain aseguró que el estado de la casa era "repugnante" y sostuvo que "la mayoría de nuestro ganado se mantiene en mejores condiciones que esos chicos". Por su parte, el fiscal general Andy Wilson calificó el caso como un episodio de "pura maldad".

Wilson también afirmó que algunos de los menores parecían "animales casi salvajes" debido al aislamiento que habrían sufrido durante años. Los investigadores aclararon que no encontraron jaulas, aunque buscan determinar cómo los adultos lograban mantenerlos alejados del resto de la comunidad.

Sin escuela y con graves retrasos en su desarrollo

Las pericias revelaron que ninguno de los chicos estaba inscripto en el sistema educativo y que varios presentaban importantes retrasos en el desarrollo. Algunos apenas podían comunicarse y otros no hablaban, una situación que los investigadores vinculan con el prolongado aislamiento.

Uno de los casos que más sorprendió a las autoridades fue el de la mayor del grupo, una joven de 18 años con discapacidad intelectual que, según la investigación, ni siquiera sabía escribir su propio nombre.

Los investigadores creen que la familia se mudó en varias oportunidades por el sur de Ohio durante las últimas dos décadas y que evitó cualquier contacto con organismos estatales, centros de salud o instituciones educativas para impedir que la situación fuera detectada.

Quiénes son los cuatro acusados

Los detenidos fueron identificados como Gary Siders Jr., Gary Siders Sr., Christina Siders y Elizabeth Siders. La Justicia todavía intenta establecer cuál era el vínculo exacto entre cada uno de ellos y los 16 menores encontrados dentro de la vivienda.

Los cuatro fueron imputados por poner en peligro a menores con daños físicos graves y, durante la primera audiencia, una jueza les fijó una fianza de u$s300.000 para cada uno. Además, les prohibió mantener contacto entre sí y con los chicos rescatados.

Mientras los menores permanecen bajo custodia del sistema de protección infantil de Ohio, las autoridades realizaron un nuevo allanamiento en la vivienda e intentan determinar si existieron denuncias previas que pudieran haber anticipado el dramático desenlace del caso.