Por qué se celebra el Día de la Antártida Argentina este 22 de febrero La efeméride recuerda la inauguración de la primera estación meteorológica en las Islas Orcadas del Sur, hito que dio inicio a un período de 122 años de permanencia en el continente blanco.







La Base Marambio se inauguró en 1969.

El 22 de febrero se conmemora el Día de la Antártida Argentina, en recuerdo de la inauguración del Observatorio Meteorológico en la Isla Laurie, Orcadas del Sur, en 1904. Este hecho marcó el comienzo de una presencia civil y científica ininterrumpida que hoy alcanza los 122 años de actividad constante en el continente blanco.

Los antecedentes de esta soberanía técnica se remontan a 1902, cuando el alférez José María Sobral se unió a la expedición sueca de Otto Nordenskjöld. Tras el naufragio del buque Antarctic, la exitosa operación de rescate liderada por la corbeta Uruguay, al mando de Julián Irízar, terminó de consolidar el compromiso estratégico del Estado nacional con la región.

Durante el siglo XX, la presencia se expandió a través de hitos operativos, como la expedición aérea de Pedro Margalot y la travesía terrestre al Polo Sur del general Jorge Leal. Asimismo, el primer vuelo transpolar, protagonizado por Mario Luis Olezza y Gustavo Argentino Marambio, fortaleció la conectividad y la logística en las latitudes más extremas.

La estructura científica se profesionalizó en 1951 con la creación del Instituto Antártico Argentino. Bajo el impulso de investigadores como Rafael Cordini, Marta Ghidella y Rodolfo Del Valle, el organismo fomentó una tradición académica que posicionó al país como un referente internacional en el estudio del ecosistema antártico.

Buenos Aires consolida su rol como capital diplomática del sistema antártico Con la firma del Tratado Antártico en 1959, la ciencia y la paz se establecieron como pilares del sistema internacional. Argentina, como uno de los doce signatarios originales, participó activamente en las negociaciones que definieron un marco jurídico que prohíbe la explotación minera y las actividades militares en el área.