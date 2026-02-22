22 de febrero de 2026 Inicio
Por qué se celebra el Día de la Antártida Argentina este 22 de febrero

La efeméride recuerda la inauguración de la primera estación meteorológica en las Islas Orcadas del Sur, hito que dio inicio a un período de 122 años de permanencia en el continente blanco.

Por
La Base Marambio se inauguró en 1969.

El 22 de febrero se conmemora el Día de la Antártida Argentina, en recuerdo de la inauguración del Observatorio Meteorológico en la Isla Laurie, Orcadas del Sur, en 1904. Este hecho marcó el comienzo de una presencia civil y científica ininterrumpida que hoy alcanza los 122 años de actividad constante en el continente blanco.

Los antecedentes de esta soberanía técnica se remontan a 1902, cuando el alférez José María Sobral se unió a la expedición sueca de Otto Nordenskjöld. Tras el naufragio del buque Antarctic, la exitosa operación de rescate liderada por la corbeta Uruguay, al mando de Julián Irízar, terminó de consolidar el compromiso estratégico del Estado nacional con la región.

Durante el siglo XX, la presencia se expandió a través de hitos operativos, como la expedición aérea de Pedro Margalot y la travesía terrestre al Polo Sur del general Jorge Leal. Asimismo, el primer vuelo transpolar, protagonizado por Mario Luis Olezza y Gustavo Argentino Marambio, fortaleció la conectividad y la logística en las latitudes más extremas.

La estructura científica se profesionalizó en 1951 con la creación del Instituto Antártico Argentino. Bajo el impulso de investigadores como Rafael Cordini, Marta Ghidella y Rodolfo Del Valle, el organismo fomentó una tradición académica que posicionó al país como un referente internacional en el estudio del ecosistema antártico.

Buenos Aires consolida su rol como capital diplomática del sistema antártico

Con la firma del Tratado Antártico en 1959, la ciencia y la paz se establecieron como pilares del sistema internacional. Argentina, como uno de los doce signatarios originales, participó activamente en las negociaciones que definieron un marco jurídico que prohíbe la explotación minera y las actividades militares en el área.

En la actualidad, Buenos Aires reafirma su relevancia al albergar la Secretaría del Tratado Antártico desde 2004. Durante un reciente encuentro con el secretario Francisco Berguno, se destacó que esta posición estratégica "consolida a la ciudad como un nodo importante en los asuntos antárticos", promoviendo la investigación y la protección ambiental.

El esfuerzo diplomático actual, encabezado por el Programa Antártico Argentino y el Comando Conjunto Antártico, busca fortalecer la colaboración entre los países miembros. El objetivo persiste en "destacar su papel en la protección del medio ambiente antártico", manteniendo a la Argentina como un actor central en la gobernanza de este territorio dedicado a la paz.

