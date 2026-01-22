Pensaba que tenía migraña crónica pero un diagnóstico reveló todo 9 años después: qué tenía El caso volvió a poner en debate la importancia de los controles, los estudios complementarios y la insistencia en buscar respuestas cuando algo no cierra del todo. Por + Seguir en







El sorprendente diagnóstico que recibió el hombre de 27 años

Víctor Camargo, de 27 años, convivió durante años con fuertes dolores de cabeza y otros síntomas. Desde los 18, las crisis incluían dolor alrededor del ojo izquierdo, hinchazón, lagrimeo y náuseas.

Durante mucho tiempo creyó que se trataba de alergia o migraña por estrés y no consultó a un médico.

Una crisis muy intensa este año lo llevó a hacerse estudios y recibir el diagnóstico correcto: cefalea de Horton.

Con el tratamiento adecuado, su cuadro mejoró y ahora controla los ataques con medicación. Un dolor de cabeza persistente puede parecer, en muchos casos, una molestia más con la que aprender a convivir. Sin embargo, cuando los síntomas se repiten durante años y no encuentran una explicación clara, detrás puede esconderse algo mucho más serio. Eso fue lo que le ocurrió a Víctor Camargo, que pasó casi una década convencido de que sufría migraña crónica, hasta que un estudio médico terminó revelando un diagnóstico completamente distinto.

Durante nueve años, los episodios de dolor, el malestar general y otras señales asociadas fueron sobrellevados como parte de un cuadro habitual de migraña. Sin embargo, el problema de fondo seguía avanzando en silencio. Recién con el paso del tiempo y tras una evaluación clínica, los médicos detectaron que la causa real no era la que se había creído desde el inicio.

Qué descubrió el hombre que pensaba que tenía migraña dolor cabeza Víctor Camargo, un joven de 27 años oriundo de Curitiba, en el sur de Brasil, contó su historia en una entrevista con un medio local. Durante gran parte de su vida convivió con dolores de cabeza frecuentes, aunque la situación empezó a volverse más complicada cuando tenía 18 años. En ese período, los episodios se intensificaron y aparecieron otros síntomas: molestias fuertes alrededor del ojo izquierdo, hinchazón, lagrimeo y náuseas. Según explicó, todos estos signos se presentaban juntos en crisis breves, que por lo general no duraban más de un día.

Al principio, Víctor creyó que se trataba de una alergia y, más tarde, pensó que eran migrañas provocadas por el estrés cotidiano. “Creía que era por la rutina y el estrés, por eso no fui al médico. Siempre eran episodios iguales: un dolor muy intenso alrededor del ojo izquierdo, cerca de la ceja, con mucho lagrimeo, un poco de hinchazón y náuseas”, relató. Con el paso del tiempo, se acostumbró a vivir con esas molestias y las asumió como parte de un cuadro de migraña, aunque los dolores fueron volviéndose cada vez más fuertes.

Este año, una crisis especialmente intensa lo obligó a dejar de trabajar por un tiempo y fue entonces cuando decidió consultar a un profesional. Tras realizarse varios estudios, recibió un diagnóstico que cambió por completo el panorama: no padecía migrañas, sino cefalea de Horton, un tipo de dolor de cabeza poco frecuente, de causa desconocida y considerado entre los más dolorosos que existen.