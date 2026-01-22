22 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Pensaba que tenía migraña crónica pero un diagnóstico reveló todo 9 años después: qué tenía

El caso volvió a poner en debate la importancia de los controles, los estudios complementarios y la insistencia en buscar respuestas cuando algo no cierra del todo.

Por
El sorprendente diagnóstico que recibió el hombre de 27 años

El sorprendente diagnóstico que recibió el hombre de 27 años

  • Víctor Camargo, de 27 años, convivió durante años con fuertes dolores de cabeza y otros síntomas. Desde los 18, las crisis incluían dolor alrededor del ojo izquierdo, hinchazón, lagrimeo y náuseas.
  • Durante mucho tiempo creyó que se trataba de alergia o migraña por estrés y no consultó a un médico.
  • Una crisis muy intensa este año lo llevó a hacerse estudios y recibir el diagnóstico correcto: cefalea de Horton.
  • Con el tratamiento adecuado, su cuadro mejoró y ahora controla los ataques con medicación.

Un dolor de cabeza persistente puede parecer, en muchos casos, una molestia más con la que aprender a convivir. Sin embargo, cuando los síntomas se repiten durante años y no encuentran una explicación clara, detrás puede esconderse algo mucho más serio. Eso fue lo que le ocurrió a Víctor Camargo, que pasó casi una década convencido de que sufría migraña crónica, hasta que un estudio médico terminó revelando un diagnóstico completamente distinto.

Te puede interesar:

Tensión en Villa Luzuriaga: un comerciante fue denunciado por abusar a una nena de 11 años

Durante nueve años, los episodios de dolor, el malestar general y otras señales asociadas fueron sobrellevados como parte de un cuadro habitual de migraña. Sin embargo, el problema de fondo seguía avanzando en silencio. Recién con el paso del tiempo y tras una evaluación clínica, los médicos detectaron que la causa real no era la que se había creído desde el inicio.

Qué descubrió el hombre que pensaba que tenía migraña

dolor cabeza

Víctor Camargo, un joven de 27 años oriundo de Curitiba, en el sur de Brasil, contó su historia en una entrevista con un medio local. Durante gran parte de su vida convivió con dolores de cabeza frecuentes, aunque la situación empezó a volverse más complicada cuando tenía 18 años. En ese período, los episodios se intensificaron y aparecieron otros síntomas: molestias fuertes alrededor del ojo izquierdo, hinchazón, lagrimeo y náuseas. Según explicó, todos estos signos se presentaban juntos en crisis breves, que por lo general no duraban más de un día.

Al principio, Víctor creyó que se trataba de una alergia y, más tarde, pensó que eran migrañas provocadas por el estrés cotidiano. “Creía que era por la rutina y el estrés, por eso no fui al médico. Siempre eran episodios iguales: un dolor muy intenso alrededor del ojo izquierdo, cerca de la ceja, con mucho lagrimeo, un poco de hinchazón y náuseas”, relató. Con el paso del tiempo, se acostumbró a vivir con esas molestias y las asumió como parte de un cuadro de migraña, aunque los dolores fueron volviéndose cada vez más fuertes.

Este año, una crisis especialmente intensa lo obligó a dejar de trabajar por un tiempo y fue entonces cuando decidió consultar a un profesional. Tras realizarse varios estudios, recibió un diagnóstico que cambió por completo el panorama: no padecía migrañas, sino cefalea de Horton, un tipo de dolor de cabeza poco frecuente, de causa desconocida y considerado entre los más dolorosos que existen.

A partir de ese momento comenzó un tratamiento específico con medicación diaria y fármacos para las crisis. “Desde que la tomo todos los días me funciona. Además, tengo otros medicamentos para cuando aparecen las náuseas o los ataques”, explicó.

Noticias relacionadas

El fuego en Chubut no da tregua: evacuaron familias por el avance de las llamas

El fuego en Chubut no da tregua: evacuaron familias por el avance de las llamas

play

Preocupación por la salud de Bastian: le harán una traqueotomía

Argentinos sancionados en Brasil por racismo: los antecedentes que vuelven al centro del debate

Los argentinos sancionados en Brasil por racismo: los antecedentes que vuelven al centro del debate

Existen diversos tips que fueron muy utilizados, pero algunos los evitan hoy

Estas son las 3 costumbres que estaban en todos los asados pero los parrilleros ya las dejaron de lado

play

La advertencia del papá de la abogada detenida en Brasil: "No se siente protegida"

Tolerancia cero al racismo en Brasil: qué dicen las leyes y cuáles son las penas por actos racistas

Tolerancia cero al racismo en Brasil: qué dicen las leyes y cuáles son las penas por los gestos

Rating Cero

Wanda e Icardi, nuevo escándalo.

El escándalo sin fin: Wanda Nara mostró sus chats con Mauro Icardi

LAM tiene una nueva embarazada.

Bomba: una expanelista de LAM confirmó su embarazo

“Es muy grave que la mentira y la desinformación se utilicencomo armas para atacar a personas”, indicó Julio Iglesias

Julio Iglesias publicó los chats con sus exempleadas y desmintió las acusaciones por abuso

Oscar 2026: todos los nominados a la 98ª edición de los Premios de la Academia

Oscar 2026: todos los nominados a la 98ª edición de los Premios de la Academia

Se separó Keitá.

Keita Baldé se separó de su pareja Simona Guatieri tras la supuesta infidelidad con Wanda Nara

play

Se conocieron los nominados al Oscar: finalmente, Belén no quedó entre las seleccionadas

últimas noticias

Coco Gauff opinó sobre Donald Trump.

Una tenista estadounidense cuestionó la política de Donald Trump: "Espero que podamos tener paz"

Hace 16 minutos
Zelenski anunció la primera reunión trilateral entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania

Zelenski anunció la primera reunión trilateral entre Rusia, EEUU y Ucrania

Hace 31 minutos
Gianfranco Joannaz se volvió viral tras una publicación de búsqueda de club.

Sin lugar en Almagro, un jugador busca club por redes sociales: "El que sepa de algo, me chifla"

Hace 34 minutos
Trump aseguró que EE.UU. no pagará por Groenlandia y reclamó control total del territorio

Trump indicó que EEUU no pagará por Groenlandia y reclamó control total del territorio

Hace 1 hora
Wanda e Icardi, nuevo escándalo.

El escándalo sin fin: Wanda Nara mostró sus chats con Mauro Icardi

Hace 1 hora