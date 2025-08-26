El fotógrafo Pablo Grillo continúa en terapia intensiva: "No está teniendo la evolución que se espera" El fotoperiodista permanece hospitalizado tras ser herido en las inmediaciones del Congreso, durante una represión policial el 12 de marzo durante la marcha de los jubilados. Por







Pablo Grillo sigue en terapia intensiva. X (@kalofotograma)

El fotógrafo Pablo Grillo permanece hospitalizado estable en terapia intensiva luego de sufrir graves heridas el 12 de marzo durante la represión de las fuerzas de seguridad, en el marco de la tradicional marcha de los jubilados al Congreso.

La cuenta en X @JusticiaXGrillo, administrada por familiares y amigos del reportero gráfico, señaló que Grillo se encuentra internado en terapia intensiva "clínicamente estable" y marcaron que "neurológicamente, está en una meseta". Además, señalaron que "el líquido cefalorraquideo (LCR) no es suficiente para cubrir todo el cerebro".

En tal sentido, se refirieron a un daño que sufrió en el cerebro: "Según la última tomografía, el ventrículo cerebral derecho (por donde pasa el LCR) estaría dilatándose más que el izquierdo y los médicos tienen como hipótesis que la válvula que controla el LCR no estaría funcionando".

Pablo Grillo parte médico Pablo Grillo sigue en terapia intensiva. X (@JusticiaXGrillo) "Hoy le van a cerrar la válvula manualmente con una pequeña incisión", agregaron sobre un procedimiento médico.

Grillo fue alcanzado en la cabeza por una cápsula de gas lacrimógeno disparada de manera ilegal por un efectivo de Gendarmería el 12 de marzo. El impacto le provocó una fractura de cráneo y pérdida de masa encefálica. Permaneció varios meses internado en el Hospital Ramos Mejía, donde fue sometido a múltiples cirugías para salvarle la vida.