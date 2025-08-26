26 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

El fotógrafo Pablo Grillo continúa en terapia intensiva: "No está teniendo la evolución que se espera"

El fotoperiodista permanece hospitalizado tras ser herido en las inmediaciones del Congreso, durante una represión policial el 12 de marzo durante la marcha de los jubilados.

Por
Pablo Grillo sigue en terapia intensiva.

Pablo Grillo sigue en terapia intensiva.

X (@kalofotograma)

El fotógrafo Pablo Grillo permanece hospitalizado estable en terapia intensiva luego de sufrir graves heridas el 12 de marzo durante la represión de las fuerzas de seguridad, en el marco de la tradicional marcha de los jubilados al Congreso.

Ciencia y tecnología son de las áreas que más sufrieron la motosierra de Milei.
Te puede interesar:

Científicos del CONICET reclamaron al Gobierno los u$s54 millones que les asignó el BID y nunca fueron ejecutados

La cuenta en X @JusticiaXGrillo, administrada por familiares y amigos del reportero gráfico, señaló que Grillo se encuentra internado en terapia intensiva "clínicamente estable" y marcaron que "neurológicamente, está en una meseta". Además, señalaron que "el líquido cefalorraquideo (LCR) no es suficiente para cubrir todo el cerebro".

En tal sentido, se refirieron a un daño que sufrió en el cerebro: "Según la última tomografía, el ventrículo cerebral derecho (por donde pasa el LCR) estaría dilatándose más que el izquierdo y los médicos tienen como hipótesis que la válvula que controla el LCR no estaría funcionando".

Pablo Grillo parte médico
Pablo Grillo sigue en terapia intensiva.

Pablo Grillo sigue en terapia intensiva.

"Hoy le van a cerrar la válvula manualmente con una pequeña incisión", agregaron sobre un procedimiento médico.

Grillo fue alcanzado en la cabeza por una cápsula de gas lacrimógeno disparada de manera ilegal por un efectivo de Gendarmería el 12 de marzo. El impacto le provocó una fractura de cráneo y pérdida de masa encefálica. Permaneció varios meses internado en el Hospital Ramos Mejía, donde fue sometido a múltiples cirugías para salvarle la vida.

En la causa judicial, el gendarme Héctor Jesús Guerrero, identificado como autor del disparo, está imputado pero sigue en libertad a la espera de prestar declaración indagatoria el 2 de septiembre.

Noticias relacionadas

Asesino serial de Jujuy: detectaron ADN de otras personas en la casa del acusado.

Asesino serial de Jujuy: detectaron ADN de otras personas en la casa del acusado

Hallaron en Mar del Plata un cuadro robado por los nazis en plena Segunda Guerra.

Hallaron en Mar del Plata un cuadro robado por los nazis en plena Segunda Guerra

Los adultos de 25 a 44 años son los que muestran los mayores niveles de información.

Dengue: apenas tres de cada diez argentinos se considera bien informado sobre la enfermedad

Las multas varían según la jurisdicción.

Este es el requisito que debés cumplir con el volante cuando vas a hacer la VTV

play

Tras los incidentes en Independiente-U de Chile, denuncian amenazas a argentinos que cruzan la frontera

Descubrí un truco simple y efectivo para identificar la causa de tu dolor constante en los pies.

Este es el truco que debés conocer si tenés un dolor constante en los pies

Rating Cero

La empresaria volvió a revolucinar las redes sociales con unas fotos junto al músico español.

¿Nuevo romance o colaboración? La foto de Wanda Nara con el trapero español Kaydy Cain

Fuerte pelea con el elenco de El Marginal: un actor criticó con dureza a Juan Minujín y destapó un escándalo.

Fuerte pelea en el elenco de El Marginal: un actor criticó con dureza a Juan Minujín y destapó un escándalo

Revelaron que dos exparticipantes de Gran Hermano tuvieron fogosos encuentros: Revolver el pasado.

Revelaron que dos exparticipantes de Gran Hermano tuvieron fogosos encuentros: "Revolver el pasado"

La modelo hizo un fuerte descargo en redes para explicar que estuvo a punto de ser estafada.

La drástica decisión de Melody Luz con sus redes sociales: "Lo tuve que bajar"

Las hermanas Maradona cuestionaron la cobertura que se hizo de la noticia.

El furioso descargo de Dalma y Gianinna Maradona tras el choque de Claudia Villafañe

Rehén una serie que ya se encuentra disponible en Netflix de tan solo cinco episodios que te mantendrán al filo del asiento.
play

Rehén es la serie de Netflix que te mantiene en vilo con solo 5 capítulos: cuál es la trama de la producción política

últimas noticias

El bonaerense no tiene asegurada su plaza en 2026.

La Fórmula 1 actualizó la lista de pilotos para el 2026: ¿y Colapinto?

Hace 42 minutos
Martín Menem, en el centro de las sospechas.

Coimas en discapacidad: Martín Menem afirmó que "el contenido de los audios es absolutamente falso"

Hace 1 hora
Javier Milei desembarca en Lomas de Zamora con un acto de campaña en medio del escándalo por corrupción

En medio del escándalo por coimas, Milei desembarca en Lomas de Zamora con un acto de campaña y una caravana

Hace 1 hora
Pablo Grillo sigue en terapia intensiva.

El fotógrafo Pablo Grillo continúa en terapia intensiva: "No está teniendo la evolución que se espera"

Hace 1 hora
Ciencia y tecnología son de las áreas que más sufrieron la motosierra de Milei.

Científicos del CONICET reclamaron al Gobierno los u$s54 millones que les asignó el BID y nunca fueron ejecutados

Hace 1 hora