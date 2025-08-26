27 de agosto de 2025 Inicio
Controladores aéreos suspendieron el paro del jueves pero sostienen la medida para este sábado

La tercera jornada de protestas concluyó este martes, después de dos fases de paro, que interrumpieron actividad en aeropuertos de todo el país y afectaron a más de 15.000 pasajeros.

Télam

Los controladores aéreos, nucleados en la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa), decidieron suspender el paro planificado para este jueves tras ser convocados por el Gobierno a una audiencia en la Secretaría de Trabajo, aunque ratificaron la huelga programada para este sábado y alertaron que las medidas podrían continuar durante septiembre de no prosperar las negociaciones.

Según el comunicado oficial, Atepsa detalló que la audiencia está prevista para este miércoles, en un contexto en el que exhortan al diálogo “en un marco de paz social” con la intención de acercar posiciones.

También, el comunicado indicó que las medidas del jueves fueron postergadas, pero que el paro del sábado se mantiene. Además, advirtieron que podrían prolongar la lucha gremial durante septiembre si la negociación deriva en dilaciones.

Desde el gremio justificaron las acciones resumiendo los efectos del paro: “El alcance de la medida fue total en los 54 aeropuertos del país, con un amplio apoyo”.

Por su parte, el Ministerio de Transporte y EANA rechazaron las medidas del sindicato, y alertaron sobre posibles denuncias o multas. También reafirmaron que el servicio de navegación aérea es un servicio público esencial y que el cronograma de siete audiencias no logró avances concretos.

Medida de fuerza Atepsa

