El furioso descargo de Dalma y Gianinna Maradona tras el choque de Claudia Villafañe

Las hijas del Diez agradecieron la preocupación y confirmaron que su madre solo necesitó "tres puntos" en la cabeza, pero apuntaron contra un sector de la prensa. "No hay que creerle nada a los amarillistas de siempre", aseguraron.

Dalma y Gianinna Maradona confirmaron que su madre, Claudia Villafañe, se encuentra bien de salud después de protagonizar un choque con su auto este martes por la mañana, pero hicieron un furioso descargo en redes sociales en el que apuntaron contra "los amarillistas de siempre".

El accidente ocurrió cerca de las 10:30 en el barrio de Núñez, frente a la cancha de River. La empresaria manejaba por Avenida Udaondo, entre el puente Labruna y Avenida Del Libertador, y habría decidido girar en U, algo que está prohibido en las avenidas. La maniobra provocó un choque inesperado que le dejó heridas leves.

La propia Villafañe respondió las consultas de periodistas, aclarando que "fue un choque nada más" y se encontraba "bien". Esta información fue confirmada por su hija Dalma, quien subió una historia a su cuenta de Instagram para agradecer los mensajes de preocupación de sus seguidores.

"Entiendo que decir que alguien chocó y que gracias a Dios solo le dieron tres puntos no es una noticia de gran repercusión, pero, ¿qué tan hijo de p... tenés que ser para decir que su vida corre peligro cuando no es así? ¿Esta gente tiene familia? ¿Madre? ¿Hijos?", cuestionó.

"Listo, ya me saqué la bronca y ahora le agradezco a las miles de personas que me escribieron para saber cómo está mi mamá. ¡Hay Tata para rato!", expresó, llevando tranquilidad. También su hermana Giannina publicó un mensaje similar, cuestionando algunas versiones que circularon sobre el accidente.

"Es cierto que mi mamá chocó, lo que no es cierto es que su vida corre peligro. Gracias a Dios está bien, le dieron tres puntos donde se abrió la cabeza y la tomografía salió espectacular", confirmó la menor de las hermanas. "Mi hijo y mis amigos/familia ya saben que no hay que creerle nada a los amarillistas de siempre, pero la preocupación con los titulares es inmanejable. Los detesto", concluyó.

