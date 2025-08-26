27 de agosto de 2025 Inicio
La UBA lanzó Data CP: una plataforma con toda la información de las próximas elecciones

La carrera de Ciencia Política presentó una herramienta digital que centraliza y visualiza datos electorales de forma clara, descargable y accesible.

La facultad de Ciencias Sociales lanzó una novedosa app.

La Carrera de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) presentó Data CP–Elecciones Buenos Aires 2025, una plataforma digital que centraliza y visualiza información electoral, permitiendo a ciudadanos, periodistas, investigadores y estudiantes acceder a datos claros y descargables sobre los procesos electorales argentinos.

"La idea de Data CP nació hace algunos años a partir de una preocupación: en Argentina existe un déficit en la disponibilidad de datos electorales y en el acceso a herramientas o metodologías para analizarlos", expresó Nicolás Zubiria, secretario académico de la carrera de Ciencia Política.

Además, añadió: "Con el acompañamiento de docentes de la carrera, el trabajo de Pablo Cerchia y del equipo de gestión, se impulsó la creación de esta plataforma. En 2025 ya dimos un primer paso con la cobertura de las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires, y ahora avanzamos con la Provincia de Buenos Aires, ampliando el acceso a información clara, confiable y utilizable para la ciudadanía, investigadores y periodistas".

Por su parte, Pablo Cerchia, responsable del proyecto, subrayó que los datos electorales se encontraban "dispersos entre diarios y portales oficiales" y que no existía un sitio que los reuniera y visualizara de forma clara. En este sentido, Data CP centraliza información previamente fragmentada, la estandariza y la convierte en gráficos y mapas personalizables que cualquier usuario puede consultar y utilizar. "Todo lo que se ve en el sitio se puede descargar porque creemos que los datos deben ser abiertos, para así poder facilitar el análisis electoral de las elecciones argentinas", expresó Cerchia.

Y señaló que "Data CP ahorra el trabajo pesado de limpiar y procesar datos. Los deja listos para usar, lo que permite a periodistas, investigadores y estudiantes concentrarse en el análisis profundo". El licenciado explicó también que la construcción de la plataforma se apoyó en los datasets abiertos de la Dirección Nacional Electoral, y que el mayor desafío fue diseñar una interfaz intuitiva que ofreciera la mayor cantidad de información con la menor cantidad de clics posibles.

"Data CP contribuye a la transparencia electoral porque pone a disposición de todos, de manera abierta y estandarizada, la misma información que muchas veces queda dispersa en distintos portales de información o que es difícil de encontrar. Al mismo tiempo, ayuda a la comprensión del sistema electoral al traducir esos datos en visualizaciones claras y comparables. De esta manera, periodistas, investigadores y ciudadanos pueden acceder con facilidad a información precisa, lo que fortalece la confianza en el proceso democrático", concluyó Cerchia.

La UBA lanzó Data CP: una plataforma con toda la información de las próximas elecciones

Advierten que la economía sufrió en julio su segunda caída más fuerte en 16 meses

Daniela Celis se quebró al confirmar la infidelidad de Thiago Medina: "No me merezco esta traición"

Escándalo de las coimas: Francos advirtió que el Gobierno se va a atener "a lo que la Justicia investigue"

Femicidio en Mendoza: hallan asesinada a una docente y detienen a su novio

