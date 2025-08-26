27 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Escándalo de las coimas: Francos advirtió que el Gobierno se va a atener "a lo que la Justicia investigue"

El jefe de Gabinete participó de un encuentro con empresarios, donde consideró que el escándalo en la ANDIS es "un manejo político", aunque cuestionó la gestión del exdirector del organismo, Diego Spagnuolo.

Por
Guillermo Francos en Encuentro Red Acero.

Guillermo Francos en Encuentro Red Acero.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, volvió a referirse al escándalo sobre el presunto pago de coimas en la compra de medicamentos por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y aseguró que el Gobierno se va a atener "a lo que la Justicia investigue", aunque no dudó en criticar la gestión del extitular del organismo, Diego Spagnuolo.

La facultad de Ciencias Sociales lanzó una novedosa app.
Te puede interesar:

La UBA lanzó Data CP: una plataforma con toda la información de las próximas elecciones

En un encuentro con empresarios, Francos consideró que el escándalo en la ANDIS es "un manejo político" y afirmó no saber "exactamente qué es lo que pasa con este señor tan famoso estos días". En su intervención, recordó que tuvo varias conversaciones con Spagnuolo, a quien se le había encomendado la "misión de dar de baja todas las pensiones por discapacidad truchas".

"Lo vienen demorando… que las cartas documento, que esto, que lo otro, y todavía no se llegó a dar de baja, solamente unas poquitas, pero la realidad es que nosotros pensamos que la mitad de ellas no deberían estar hoy existiendo", agregó.

El funcionario señaló que, si bien la actual administración de Javier Milei no ha sido "totalmente eficiente en corregir" estas irregularidades, ahora tienen claro "dónde está el problema". A pesar de la autocrítica, el ministro coordinador reiteró que su gestión se apegará al debido proceso judicial y subrayó que no emitirán "ninguna opinión" que pueda interferir en la investigación.

En el marco del Encuentro Red Acero, realizado en el hotel Hilton de Buenos Aires, Francos sostuvo que "todo el sistema de beneficios sociales de la Argentina, como el de jubilados o el de discapacitados, es poroso, por llamarlo de alguna manera suave y por ahí se han escapado cientos de millones de dólares". Además, atribuyó a una "artillería política ya muy conocida en la Argentina" los incidentes recientes, como los casos de la ANDIS y el fentanilo, que, según él, buscan perjudicar al Gobierno.

Confiado en el apoyo popular, el jefe de Gabinete vaticinó una victoria en las próximas elecciones. Aseguró que "la gente no compra" estas polémicas y que son conscientes de que forman parte de la "pirotecnia política histórica". En este sentido, afirmó estar "convencido de que las elecciones nacionales las ganamos bien y que las provinciales de Buenos Aires la estamos peleando".

Noticias relacionadas

Martín Menem, en el centro de las sospechas.

Coimas en discapacidad: Martín Menem afirmó que "el contenido de los audios es absolutamente falso"

Javier Milei desembarca en Lomas de Zamora con un acto de campaña en medio del escándalo por corrupción

En medio del escándalo por coimas, Milei desembarca en Lomas de Zamora con un acto de campaña y una caravana

Corrupción en ANDIS: nuevo audio expone el poder de Karina Milei y las disputas internas en el gobierno

Corrupción en ANDIS: nuevo audio expone a Karina Milei y las disputas internas en el gobierno

play

Coimas en ANDIS: se realizaron nuevos allanamientos en Nordelta

Javier Milei visitó el Regimiento de Patricios.

Javier Milei visitó el Regimiento de Patricios en medio del escándalo por las coimas

Javier Milei republicó el comunicado de la droguería Suizo Argentina en sus historias de Instagram.

Escándalo de las coimas: Milei compartió un comunicado de la droguería investigada

Rating Cero

Daniela Celis se quebró al confirmar la infidelidad de Thiago Medina: No me merezco esta traición.

Daniela Celis se quebró al confirmar la infidelidad de Thiago Medina: "No me merezco esta traición"

La empresaria volvió a revolucinar las redes sociales con unas fotos junto al músico español.

¿Nuevo romance o colaboración? La foto de Wanda Nara con el trapero español Kaydy Cain

Fuerte pelea con el elenco de El Marginal: un actor criticó con dureza a Juan Minujín y destapó un escándalo.

Fuerte pelea en el elenco de El Marginal: un actor criticó con dureza a Juan Minujín y destapó un escándalo

Revelaron que dos exparticipantes de Gran Hermano tuvieron fogosos encuentros: Revolver el pasado.

Revelaron que dos exparticipantes de Gran Hermano tuvieron fogosos encuentros: "Revolver el pasado"

La modelo hizo un fuerte descargo en redes para explicar que estuvo a punto de ser estafada.

La drástica decisión de Melody Luz con sus redes sociales: "Lo tuve que bajar"

Las hermanas Maradona cuestionaron la cobertura que se hizo de la noticia.

El furioso descargo de Dalma y Gianinna Maradona tras el choque de Claudia Villafañe

últimas noticias

La facultad de Ciencias Sociales lanzó una novedosa app.

La UBA lanzó Data CP: una plataforma con toda la información de las próximas elecciones

Hace 1 hora
La industria manufacturera fue uno de los sectores más afectados.

Advierten que la economía sufrió en julio su segunda caída más fuerte en 16 meses

Hace 1 hora
Daniela Celis se quebró al confirmar la infidelidad de Thiago Medina: No me merezco esta traición.

Daniela Celis se quebró al confirmar la infidelidad de Thiago Medina: "No me merezco esta traición"

Hace 1 hora
Guillermo Francos en Encuentro Red Acero.

Escándalo de las coimas: Francos advirtió que el Gobierno se va a atener "a lo que la Justicia investigue"

Hace 2 horas
La víctima es Rocío Maricel Collado, de 31 años.

Femicidio en Mendoza: hallan asesinada a una docente y detienen a su novio

Hace 2 horas