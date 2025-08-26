Escándalo de las coimas: Francos advirtió que el Gobierno se va a atener "a lo que la Justicia investigue" El jefe de Gabinete participó de un encuentro con empresarios, donde consideró que el escándalo en la ANDIS es "un manejo político", aunque cuestionó la gestión del exdirector del organismo, Diego Spagnuolo. Por







Guillermo Francos en Encuentro Red Acero.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, volvió a referirse al escándalo sobre el presunto pago de coimas en la compra de medicamentos por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y aseguró que el Gobierno se va a atener "a lo que la Justicia investigue", aunque no dudó en criticar la gestión del extitular del organismo, Diego Spagnuolo.

En un encuentro con empresarios, Francos consideró que el escándalo en la ANDIS es "un manejo político" y afirmó no saber "exactamente qué es lo que pasa con este señor tan famoso estos días". En su intervención, recordó que tuvo varias conversaciones con Spagnuolo, a quien se le había encomendado la "misión de dar de baja todas las pensiones por discapacidad truchas".

"Lo vienen demorando… que las cartas documento, que esto, que lo otro, y todavía no se llegó a dar de baja, solamente unas poquitas, pero la realidad es que nosotros pensamos que la mitad de ellas no deberían estar hoy existiendo", agregó.

El funcionario señaló que, si bien la actual administración de Javier Milei no ha sido "totalmente eficiente en corregir" estas irregularidades, ahora tienen claro "dónde está el problema". A pesar de la autocrítica, el ministro coordinador reiteró que su gestión se apegará al debido proceso judicial y subrayó que no emitirán "ninguna opinión" que pueda interferir en la investigación.

En el marco del Encuentro Red Acero, realizado en el hotel Hilton de Buenos Aires, Francos sostuvo que "todo el sistema de beneficios sociales de la Argentina, como el de jubilados o el de discapacitados, es poroso, por llamarlo de alguna manera suave y por ahí se han escapado cientos de millones de dólares". Además, atribuyó a una "artillería política ya muy conocida en la Argentina" los incidentes recientes, como los casos de la ANDIS y el fentanilo, que, según él, buscan perjudicar al Gobierno.