Fuerte pelea en el elenco de El Marginal: un actor criticó con dureza a Juan Minujín y destapó un escándalo En medio del éxito de En el barro, un integrante del elenco original reveló una situación incómoda que vivió con el protagonista y lo destrozó.







En medio del éxito de En el barro, la nueva producción de Netflix que se metió entre las más vistas de la plataforma, un actor de El Marginal criticó con dureza a uno de sus compañeros y dejó al descubierto una fuerte interna en el elenco de la serie original.

“A mi la serie En el barro me gustó y me gustó que llamen a Gerardo Romano. Pero lo único que me pareció innecesario es la aparición de Juan Minujín. Lo de 'Minugil' estuvo de más, yo le digo así. Y me cansé de guardarme esto así que lo voy a contar", expresó Nacho Sureda, que interpretó a Pantera en las primeras temporadas de la creación de Sebastián Ortega.

La declaración ocurrió en el marco de una entrevista con el periodista Juan Etchegoyen, en la que fue consultado por su mirada sobre la historia que es protagonizada por Ana Garibaldi y Valentina Zenere, entre otras. "Ya está 'Minugil', la gente no lo quiere ver más y no aporta nada a la serie”, aseguró.

nacho sureda.jpg Nacho Sureda Luego confesó de donde viene su enojo hacia el protagonista: “Un día, en un Martín Fierro, me lo crucé después de haber trabajado en El Marginal con él y tuve una situación particular con él. Le estiré la mano para saludarlo y me metió un corte de rostro y ni me dio la mano. Se tomó el palo, cortada de rostro tipo Maradona. Me sorprendió porque yo tenía la mejor y después entendí lo que le pasaba y ahí me quedó una espina con él”.

Entonces involucró a más actores del elenco para sostener su versión: “El ego de los actores es complicado y el chabón era el protagonista de la primera temporada y el personaje que pegó fuerte fue el de Nicolás Furtado. Le debe haber jodido eso y después cuando pegó mi personaje tampoco le gustó”.