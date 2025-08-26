IR A
IR A

Fuerte pelea en el elenco de El Marginal: un actor criticó con dureza a Juan Minujín y destapó un escándalo

En medio del éxito de En el barro, un integrante del elenco original reveló una situación incómoda que vivió con el protagonista y lo destrozó.

Fuerte pelea con el elenco de El Marginal: un actor criticó con dureza a Juan Minujín y destapó un escándalo.

Fuerte pelea con el elenco de El Marginal: un actor criticó con dureza a Juan Minujín y destapó un escándalo.

Cuándo se estrena la segunda temporada de En el barro y qué actrices se suman al elenco.
Te puede interesar:

Cuándo se estrena la segunda temporada de En el barro y qué actrices se suman al elenco

“A mi la serie En el barro me gustó y me gustó que llamen a Gerardo Romano. Pero lo único que me pareció innecesario es la aparición de Juan Minujín. Lo de 'Minugil' estuvo de más, yo le digo así. Y me cansé de guardarme esto así que lo voy a contar", expresó Nacho Sureda, que interpretó a Pantera en las primeras temporadas de la creación de Sebastián Ortega.

La declaración ocurrió en el marco de una entrevista con el periodista Juan Etchegoyen, en la que fue consultado por su mirada sobre la historia que es protagonizada por Ana Garibaldi y Valentina Zenere, entre otras. "Ya está 'Minugil', la gente no lo quiere ver más y no aporta nada a la serie”, aseguró.

nacho sureda.jpg
Nacho Sureda
Nacho Sureda

Luego confesó de donde viene su enojo hacia el protagonista: “Un día, en un Martín Fierro, me lo crucé después de haber trabajado en El Marginal con él y tuve una situación particular con él. Le estiré la mano para saludarlo y me metió un corte de rostro y ni me dio la mano. Se tomó el palo, cortada de rostro tipo Maradona. Me sorprendió porque yo tenía la mejor y después entendí lo que le pasaba y ahí me quedó una espina con él”.

Entonces involucró a más actores del elenco para sostener su versión: “El ego de los actores es complicado y el chabón era el protagonista de la primera temporada y el personaje que pegó fuerte fue el de Nicolás Furtado. Le debe haber jodido eso y después cuando pegó mi personaje tampoco le gustó”.

“Hay algunos que esas cosas no las digieren. Después él fue productor asociado en la cuarta y quinta temporada y justo casualidad a mi no me llamaron. Jamás había contado esto y lo tenía guardado, necesitaba sacarlo. Que vaya a terapia a resolver sus cosas”, agregó.

Por último, disparó duro contra Minujín a quien tildó de "inseguro". "Ojala que pueda hacer algún spin off de mi personaje Pantera con el personaje de él y nos subimos al ring y después lo agarro en la ducha”, concluyó deseando volver a cruzarse con el actor.

Embed

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Nicolás Taboada, el freaky que no escuchaba cumbia y hoy hace bailar al mundo con la música electrónica

Megan Fox se sinceró sobre las cirugías que se sometió a lo largo de su carrera.

La impresionante transformación de Megan Fox: así se veía antes de los retoques

Somos dos pibes con muchos sueños y muchas ganas, resumen. 

Roze, el dúo de Parque Avellaneda que llega al Ópera: "En el show va a estar todo el barrio"

Fuerte crítica de un integrante de Airbag a la nueva película de Francella: Es de envidioso pegarle a un cura villero

Fuerte crítica de un integrante de Airbag a la nueva película de Francella: "Es de envidioso pegarle a un cura villero"

últimas noticias

El bonaerense no tiene asegurada su plaza en 2026.

La Fórmula 1 actualizó la lista de pilotos para el 2026: ¿y Colapinto?

Hace 42 minutos
Martín Menem, en el centro de las sospechas.

Coimas en discapacidad: Martín Menem afirmó que "el contenido de los audios es absolutamente falso"

Hace 1 hora
Javier Milei desembarca en Lomas de Zamora con un acto de campaña en medio del escándalo por corrupción

En medio del escándalo por coimas, Milei desembarca en Lomas de Zamora con un acto de campaña y una caravana

Hace 1 hora
Pablo Grillo sigue en terapia intensiva.

El fotógrafo Pablo Grillo continúa en terapia intensiva: "No está teniendo la evolución que se espera"

Hace 1 hora
Ciencia y tecnología son de las áreas que más sufrieron la motosierra de Milei.

Científicos del CONICET reclamaron al Gobierno los u$s54 millones que les asignó el BID y nunca fueron ejecutados

Hace 1 hora